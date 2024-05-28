Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с официальным визитом в Брюсселе, подписал с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Как сообщил украинский лидер в соцсети X, документ будет действовать на протяжении десяти лет.

До конца этого года Бельгия передаст Украине пакет военной помощи стоимостью не менее 977 млн евро и первую партию истребителей F-16. Всего Киев получит 30 таких самолетов до 2028 года.

Зеленский добавил, что соглашение закрепляет обязательства Бельгии по оказанию своевременной помощи украинской армии, поставкам техники и боеприпасов, участию в обучении военнослужащих ВСУ. Также Брюссель, сказано в документе, поддерживает "формулу мира" украинского президента, усиление санкционного давления на Россию и использование доходов от замороженных активов РФ на восстановление Украины.

"Я благодарю премьер-министра Де Кроо, его правительство и всех бельгийцев за их непоколебимую и длительную поддержку Украины", — заявил Зеленский.

Накануне в Мадриде украинский лидер подписал аналогичное соглашение с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Документ гарантирует, что Киев в этом году получит военную поддержку стоимостью 1 млрд евро, а общий объем помощи до 2027 года составит 5 млрд евро.

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