Представители стран Евросоюза окончательно одобрили план по использованию доходов от замороженных активов Центробанка РФ для поддержки Украины. Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

По словам дипломата, принятое решение позволит Киеву получить в 2024 году до 3 млрд евро. 90% из этой суммы пойдут на удовлетворение военных нужд страны. "Россия должна заплатить за ущерб, который нанесла своей агрессивной войной", — добавил Липавский.

Как уточняет Bloomberg, утвержденный сегодня план подразумевает передачу Украине доходов, полученных от замороженных российских активов после 15 февраля. Доходы, полученные до этой даты, будут по-прежнему храниться в бельгийском депозитарии Euroclear. Их могут использовать для покрытия любых рисков, связанных, например, с судебными исками от российских властей.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в странах Запада были заморожены активы Центробанка РФ на сумму около 260 млрд евро. Подавляющее большинство средств находилось на территории Евросоюза.

Власти западных государств обсуждали разные сценарии использования этих активов как минимум с осени 2022 года. США и некоторые другие страны предлагали конфискацию и передачу средств Украине, в то время как Евросоюз выступал за более мягкий сценарий, подразумевавший использование лишь доходов, которые приносят замороженные активы.

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