Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что подготовленные США предложения по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины могут в случае реализации нарушить международное право. Об этом пишет газета Financial Times.

"Переход от заморозки активов к их конфискации и последующему использованию — это то, к чему нужно подходить очень осторожно", — считает Лагард. По ее мнению, недостаточно проработанное решение этого вопроса может привести к изменению "международного порядка, который вы (страны Запада — прим. Delfi) хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы Россия уважала".

Глава ЕЦБ рассказала, что видела четыре схемы, которые позволили ли бы избежать возможного нарушения международного права при использовании замороженных российских активов для восстановления и помощи Украине, однако ни один из проектов не показался ей юридически надежным. Работа в этом направлении продолжается, добавила Лагард.

Она подчеркнула, что "нет никаких сомнений" в том, что Россия должна заплатить за восстановление Украины. При этом Лагард считает, что ускорение этого процесса ввиду невозможности выделить средства для помощи Киеву из других источников "поднимает целый ряд вопросов", касающихся уважения к международному праву, а также финансовой стабильности и совместной ответственности.

В частности, глава ЕЦБ указала на "огромную асимметрию" в том, где именно заморожены российские активы: 200 млрд евро в Евросоюзе и только 6 млрд — в США. Лагард высказала опасение, что это может повлиять на международное использование европейской валюты.

Как отмечает Financial Times, это заявление свидетельствует о расколе между союзниками Украины относительно предложенного США плана по использованию замороженных российских активов. Он предусматривает привлечение денег на нужды Киева под залог будущих доходов от инвестирования этих активов. При этом европейские страны считают предпочтительным вариантов непосредственную передачу подобных доходов Украине.

После начала полномасштабной войны в Украине западные страны заморозили находившиеся в их юрисдикции активы Центробанка РФ. Российские власти оценивали их стоимость примерно в 300 млрд долларов. Евросоюз и США уже около полутора лет обсуждают, как можно использовать замороженные активы РФ для помощи Украине, но пока что не нашли юридически корректного способа это сделать. Кремль последовательно называет любые попытки реализовать эту инициативу незаконными и угрожает "незеркальными" ответными мерами.

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