Европарламент в среду, 13 марта, в Страсбурге принял резолюцию по директиве ЕС об обнаружении и аресте активов уголовного происхождения, позволяющей оперативно замораживать и конфисковывать средства на территории сообщества. В документе, в частности, говорится, что российские активы, которые могут конфисковать вследствие агрессивной войны РФ, должны стать "вкладом в восстановление Украины".

Еврокомиссия должна разработать рекомендации по использованию конфискованных активов и имущества для компенсации, реституции и репараций государствам, пострадавшим от международных преступлений, говорится в документе. "Если активы были конфискованы в связи с российской агрессивной войной против Украины или связанными с этим преступлениями (…), то эти активы или чистые доходы, полученные в результате их ликвидации, должны быть направлены на восстановление Украины", — отмечается в резолюции.

Строгие меры в случае "уклонения от конфискации с помощью третьего лица"

Как объяснили в комитете Европарламента по гражданским свободам, правам и внутренним делам, директива будет касаться более широкого спектра правонарушений, совершенных преступными организациями, в том числе торговли людьми, наркотиками или оружием. Она направлена на усовершенствование законодательства и позволит оперативно блокировать подозрительные активы. Кроме того, директива предусматривает строгие меры в случае "уклонения от конфискации с помощью третьего лица".

Для того, чтобы более эффективно расследовать происхождение капиталов, будут предоставлены более широкие полномочия Офисам по возвращению активов, действующим в странах Европейского Союза. Они также получат полный доступ к информации о недвижимом имуществе и коммерческих реестрах. Кроме того, в ЕС теперь появятся два новых типа конфискации: конфискация без обвинительного приговора и конфискация активов непонятного происхождения.

Искать активы криминального происхождения станет проще

Докладчик Европарламента по вопросу конфискации активов, румынский депутат от Европейской народной партии Лорант Винче, выступая перед голосованием, подчеркнул, что новая директива "нацелена на финансовые доходы, получаемые международными преступными организациями". По его словам, доходы этих групп в ЕС составляют 150 миллиардов евро, "и только один процент этих активов удалось конфисковать". Причина этого заключалась в том, что правоохранительные органы ЕС не могли оперативно установить криминальное происхождение денег, а "обмен информацией между странами даже в пределах ЕС был очень медленным и ограниченным".

Одобренная Европарламентом директива позволяет кардинально изменить эту ситуацию, подчеркнул Винче. Теперь "все органы, которые занимаются поиском подозрительных капиталов, будут иметь немедленный доступ ко всем национальным базам данных, в которых хранится информация об активах, что позволит их заморозить до того, как они будут перемещены". А недоработки в законодательстве, использовавшиеся преступниками для того, чтобы избежать конфискации, "будут устранены, в частности, благодаря пункту о конфискации активов непонятного происхождения, связанного с криминальной активностью".

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