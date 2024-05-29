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Пассажирская транспортная компания LTG Link, входящая в состав группы LTG, планирует запустить пассажирский поезд по маршруту Каунас-Берлин, пишет портал "Kas vyksta Kaune".

По словам руководителя Отдела по связям с общественностью группы LTG Сандры Тринкунайте-Римкене, пока неясно, когда этот маршрут может быть запущен, поскольку в первую очередь необходимо успешно реализовать проект Rail Baltica. "Постоянно анализируются возможности развития новых международных маршрутов. Один из них – маршрут Каунас-Берлин, связанный с успешной реализацией проекта Rail Baltica.

Это позволит обеспечить качественное, быстрое и удобное сообщение. При имеющейся сегодня инфраструктуре, если сравнивать ее с Rail Baltica, мы не сможем обеспечить тот вид сообщения, которого ожидают пассажиры", - сказала она порталу.

Проект Rail Baltica в Литве планируется завершить до 2030 года. Rail Baltica – крупнейший проект железнодорожной инфраструктуры в истории стран Балтии. Через всю трассу Rail Baltica будет проложена электрифицированная железнодорожная линия по типу европейской колеи. Она будет проходить от Варшавы через Каунас и Ригу до Таллинна. В проекте также предусмотрена отдельная железнодорожная линия Каунас-Вильнюс.

Общая протяженность железнодорожной линии Rail Baltica в странах Балтии составляет 870 км: в Литве – 392 км, в Латвии – 265 км, в Эстонии – 213 км.

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