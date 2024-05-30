Швеция сообщила, что передает Украине самый большой пакет военной помощи, в который войдут уникальные летающие радары: самолеты радиолокационного обнаружения ASC-890.

Передача Украине таких самолетов — большая и важная новость, поскольку они значительно усилят воздушные силы ВСУ после того, как те получат от западных союзников истребители F-16.

В пресс-релизе Минобороны Швеции не говорится о количестве таких самолетов, но, по сообщению нескольких источников, ВСУ передадут две единицы ACS-890.

Летающий радар, находясь на большой высоте, способен контролировать воздушное пространство на большую дальность, чем наземные РЛС, которые ограничены горизонтом. Сейчас у ВСУ таких самолетов нет.

Страны-члены НАТО используют самолеты-разведчики различных типов у границ Украины и над Черным морем, но они не залетают в воздушное пространство страны. Поэтому ВСУ не может использовать их информацию — дальности действия летающих радаров не хватает, чтобы следить за воздушной обстановкой в глубине российского тыла. Именно поэтому Украине было важно получить свой собственный радар — он сможет летать ближе к линии фронта.

Россия применяет самолеты дальнего радиолокационного обнаружения — устаревшие А-50 и более современные А-50У. В справочнике Military Balance за 2022 год говорится, что перед началом вторжения у России было три устаревших A-50 и шесть А-50У.

Два российских А-50У были сбиты в начале 2024 года. Хотя возможности российских ВКС после этого сократились, все равно наличие подобных систем сильно осложняет применение украинской авиации — они контролируют воздушное пространство и управляют действиями российских истребителей.

Шведские самолеты ACS-890 (их также называют в разных источниках Saab 340B) — такие же самолеты раннего радиолокационного обнаружения. При этом, как пишет Globalsecurity.org, радар для этой системы был разработан в начале 1990-х годов и с тех пор модернизировался, то есть это современные системы.

Чем они отличаются от американских и российских аналогов

С виду ACS-890 сильно отличаются от российских и американских летающих радаров. Во-первых, они используют небольшой турбовинтовой самолет Saab 340 — российские A50 сделаны на базе тяжелого транспортника Ил-76, а американские E-3 Sentry — на основе Boeing 727.

Это потенциально ограничивает объем оборудования, которое может быть установлено на такой самолет, что сужает его возможности по получению и обработке информации — на него просто трудно поставить, например, еще одну антенну.

Но это не сильно сокращает время, которое он может находиться в воздухе — ACS-890 способен барражировать в течение пяти часов, больше, чем российский самолет, но меньше, чем американский.

Еще одно отличие — вместо вращающейся антенны, которая заключена в обтекатель, похожий на летающую тарелку, радар Erieye шведского самолета находится внутри прямоугольного корпуса, жестко закрепленного над фюзеляжем.

Эта особенность несколько сужает обзор радара, но позволяет использовать антенну большего размера, что положительно сказывается на дальности и качестве полученной информации.

По информации производителя, Erieye способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 450 километров. Это довольно условный показатель, потому что дальность обнаружения зависит от характеристик объекта — большой бомбардировщик будет виден на большем расстоянии, истребитель — на меньшем, а самолеты, построенные с применением технологии "стелс" — еще ближе.

Тем не менее, считается, что дальность обнаружения обычного истребителя на средней высоте радаром E-3 Sentry составляет примерно 400 километров.

Дальность обнаружения объектов на поверхности моря составляет 350 километров, причем он способен заметить цель размером с водный мотоцикл.

Еще одним достоинством шведского самолета является потенциальная возможность интегрировать его в систему обмена информацией Link 16, которую используют многие западные воздушные и наземные системы.

Истребители F-16, которые Украина, вероятно, получит до конца 2024 года, также могут подключаться к такой системе и получать информацию от радара, что сильно улучшит их боевые возможности.

Швеция пока не станет поставлять истребители Gripen

Ранее министр обороны Швеции Пол Юнсон сказал в интервью порталу ТТ, что партнеры Киева по поставкам вооружений попросили Стокгольм приостановить планы по отправке ВСУ истребителей JAS 39 Gripen.

По словам Юнсона, это необходимо, чтобы была возможность сосредоточиться на поставках самолетов одного типа — F-16.

Юнсон сделал это заявление после переговоров в рамках так называемой "коалиции ПВО" — группе стран, которые взялись организовывать поставки в Украину систем противовоздушной обороны. Они же организовывают и передачу боевых самолетов.

При этом, по словам министра, поставки Gripen могут состояться в будущем. "Мы ни в коем случае не исключаем, что это может стать актуальным в будущем, но сейчас основное внимание украинской стороны уделяется реализации программы F-16", — цитирует Юнсона ТТ.

Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали передать свои F-16 Украине, однако когда это произойдет, точно неизвестно. Первой, как считается в настоящее время, истребители должна передать Дания, однако это случится, как утверждают в правительстве, "в ближайшие месяцы".

JAS 39 Gripen — вполне реальная альтернатива F-16. В отличие от американского истребителя, это довольно неприхотливый самолет, способный взлетать с менее подготовленных аэродромов.

Кроме того, считается, что он довольно недорог в обслуживании, у него очень невысокая стоимость летного часа — показатель, который включает в себя все эксплуатационные расходы.

Хотя у F-16 довольно высокие летно-технические характеристики, самолеты, которые собираются передать Украине европейские страны, были построены в 1980-х годах. Несмотря на несколько глубоких модернизаций, у них остаются некоторые недостатки, которые невозможно исправить. JAS 39 Gripen — самолет 1990-х годов выпуска, то есть более новый. И дело не только в том, что он проектировался позднее, он оснащен более современным оборудованием, это физически менее изношенные самолеты.

Наконец, "Грипены" могут нести больше различных вооружений, включая ракеты Sidewinder, Amraam, Maverick и другие из арсенала F-16. При этом шведские истребители способны применять также и многие европейские авиационные ракеты и бомбы.

Недостатком шведского самолета является то, что он строился в небольших количествах, и, возможно, организовать его техническое обслуживание сложнее.

Тем не менее, Швеция, вероятно, заинтересована, чтобы этот самолет проявил себя в реальных боевых условиях — его активно продвигают на мировом рынке вооружений, и боевой опыт поднял бы репутацию этого самолета.

Как отмечает портал ТТ, оппозиция в Швеции требовала от правительства немедленно поставить эти самолеты Украине, "но сейчас об этом не может быть и речи".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !