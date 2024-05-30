Председатель КНР Си Цзиньпин призвал созвать масштабную мирную конференцию для прекращения войны между Израилем и террористическим движением ХАМАС. "Ближний Восток — это земля, наделенная широкими перспективами для развития, но на ней все еще бушует война", — сказал китайский лидер в ходе выступления перед представителями арабских государств в Пекине.

"Война не может продолжаться бесконечно, правосудие не может вечно отсутствовать, а "решение о двух государствах" нельзя произвольно расшатывать", — подчеркнул Си Цзиньпин. По его словам, Китай "твердо поддерживает создание независимого палестинского государства с полным суверенитетом в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, поддерживает вступление Палестины в ООН в качестве полноправного члена и поддерживает созыв масштабной, авторитетной и эффективной международной мирной конференции".

Выступая после Си Цзиньпина, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обратился к международному сообществу с призывом положить конец войне Израиля против ХАМАС в секторе Газа. "Я призываю международное сообщество немедленно предоставить долгосрочную гуманитарную помощь Газе, положить конец израильской осаде и прекратить любые насильственные попытки заставить палестинцев покинуть свою землю", — заявил ас-Сиси.

В ходе переговоров с египетским лидером накануне Си Цзиньпин указал, что глубоко огорчен "крайне тяжелой" ситуацией в Газе. "Первоочередной задачей сейчас является немедленное прекращение огня, чтобы избежать распространения конфликта, воздействия на региональный мир и стабильность, а также [...] предотвратить более серьезный гуманитарный кризис", — считает председатель КНР. Он также отметил, что Китай готов сотрудничать с Египтом, чтобы "добиваться скорейшего, всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования палестинского вопроса".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью боевиков, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, еще свыше 81 тысячи были ранены. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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