В четверг, 30 мая, правительство Словении последовало примеру Испании, Ирландии и Норвегии и приняло решение о признании независимого государства Палестины, заявил премьер-министр страны Роберт Голоб. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Сегодня правительство приняло решение признать Палестину как независимое и суверенное государство", - сказал он на пресс-конференции в Любляне.

В ближайшие дни парламент страны-члена Европейского союза также должен одобрить решение правительства.

Этот шаг является частью более широких усилий по координации давления на Израиль с целью прекращения конфликта в Газе.

Голоб также призвал к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и ХАМАС в Газе и освобождению всех заложников. "Это послание мира", - сказал он.

Правительство Словении подняло палестинский флаг вместе с флагами Словении и ЕС перед своим зданием в центре Любляны.

Во вторник, 28 мая, Испания, Ирландия и Норвегия официально признали независимость Палестины, что вызвало гневную реакцию Израиля. Из 27 членов Европейского союза (ЕС) Палестинское государство уже признали Швеция, Кипр, Венгрия, Чехия, Польша, Словакия, Румыния и Болгария. Мальта заявила, что может последовать их примеру в ближайшее время.

Великобритания и Австралия заявили, что также рассматривают возможность признания независимости Палестины. Между тем, во Франции отметили, что сейчас не время для рассмотрения этого вопроса.

Германия присоединилась к самому верному союзнику Израиля, США, отвергнув односторонний подход, настаивая на том, что решение о двух государствах может быть достигнуто только путем диалога.

В свою очередь, парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании независимости Палестины.

Норвегия, возглавляющая международную группу доноров для палестинцев, до недавнего времени придерживалась позиции США, но потеряла уверенность в том, что эта стратегия сработает.

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