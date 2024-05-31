Власти Китая уведомили организаторов саммита мира в Швейцарии, что не будут принимать участие в этом мероприятии, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, пишет Meduza.

По словам собеседников агентства, пожелавших сохранить анонимность, причиной отказа от участия стало то, что саммит мира не отвечает ряду необходимых с точки зрения Китая требований. В частности, КНР настаивает на том, что в саммите должны на равных принимать участие как Украина, так и Россия.

Reuters напоминает, что 30 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мирную конференцию, в которой приняли участие Россия и Украина, мог бы организовать Китай.

Саммит, на котором планируется обсудить усилия стран по достижению мира в Украине, пройдет в Швейцарии 15–16 июня.

Украина пригласила Китай принять участие в саммите мира в Швейцарии в январе. 26 мая президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение, записанное на фоне разрушенного здания в Харькове, в котором призвал лидеров КНР и США приехать на саммит в Швейцарию.

Президент США Джо Байден, как предполагается, также не приедет на саммит из-за идущей избирательной кампании. В Белом доме заверили, что представители США поедут в Швейцарию, но кто возглавит делегацию, пока не объявлено.

Россия на саммит мира не приглашена.

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