Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии 75 украинских военнопленных, которые в пятницу были возвращены на родину, сообщает русская служба Би-би-си. Ранее об обмене пленными по формуле "75 на 75" сообщило Министерство обороны России.

"Еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских — все они уже на родной земле", — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что в числе возвращенных пленных — 19 человек, которые попали в плен с острова Змеиный, а также 10 защитников Мариуполя с завода "Азовсталь".

По сведениям Минобороны РФ, посредником при обмене выступали Объединенные Арабские Эмираты.

Предыдущий обмен пленными по формуле 100 на 100 произошел 8 февраля — также при посредничестве ОАЭ.

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