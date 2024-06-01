Жаркие выборы в Индии. В Дели +53°C, десятки человек погибли

Индия переживает ужасную жару: температура в нескольких городах превышает 45 градусов по Цельсию, десятки людей умерли от теплового удара. Параллельно в стране проходят всенародные выборы, сообщает русская служба Би-би-си.

29 мая в Дели зарегистрировали рекордную температуру в 52,9 градусов Цельсия. Птицы и дикие обезьяны в городе падают в обморок от жары.

Сильная жара привела еще и к водному кризису: воды потребляется все больше, а из пересохших рек ее поступает все меньше. В некоторых районах столицы Индии водопровод не справляется, краны пересохли, и власти были вынуждены пригнать автоцистерны, чтобы организовать общественные пункты раздачи воды.

В некоторых регионах Индии временно прекратили занятия в школах. Улицы опустели, многие магазины закрылись: люди стараются пореже выходить на улицу.

Экстремальная погода унесла жизни уже как минимум 50 человек по всей стране. Точнее сказать сложно: общих цифр смертей от жары по всей стране Индия не публикует.

Высокий суд западного штата Раджастхан, где на этой неделе установилась самая жаркая погода, заявил, что власти не приняли надлежащих мер для защиты населения.

"Из-за экстремальных погодных условий в виде жары в этом месяце погибли сотни людей", — заявил суд в четверг.

От жары погибают в том числе те, кто задействован в организации выборов в парламент, которые подходят к концу в Индии.

Выборы тянутся шесть недель, проходят в семь этапов, многие сотрудники избирательных комиссий обязаны стоять на посту весь день, часто — под открытым небом.

В четверг в штате Бихар от жары умерли 14 человек, сообщили официальные источники, из них 10 участвовали в организации выборов.

В самом густонаселенном штате Индии — Уттар-Прадеш — в пятницу умерли по меньшей мере девять сотрудников избирательных комиссий, включая охранников, сообщает агентство Reuters.

"У них была высокая температура, когда их привезли. Возможно, это также вызвано тепловым ударом. В настоящее время мы лечим по меньшей мере 23 человека, доставленных с выборов", — сказал журналистам директор медицинского заведения, куда привезли пострадавших.

Избирателям тоже приходится тяжело: на участках образуются очереди, стоять приходится на жаре. Избирательные комиссии предлагают воду пришедшим проголосовать и предоставляют вентиляторы для ждущих в очередях.

Родственники пострадавших от теплового удара рассказали AFP, что обветшавшие государственные больницы с трудом справляются с наплывом пациентов.

В апреле, мае и июне в большинстве районов Индии всегда жарко, пока сезон муссонных дождей не приносит прохладу.

Но в последние годы жара стала экстремальной.

В прошлом году только в апреле и мае сильная жара унесла жизни более 100 человек в Индии и соседнем Пакистане. Высокие температуры также уничтожили сотни тысяч акров посевов, от чего пострадали миллионы людей в обширном сельскохозяйственном секторе Индии.

Но нынешняя жара бьет предыдущие рекорды.

Ученые связывают экстремальную жару в Азии с изменением климата. Индия — самая густонаселенная страна в мире — занимает третье место по выбросам парниковых газов.

Правда, Индия обязалась достичь экономики с нулевым уровнем выбросов к 2070 году, но это на два десятилетия позже большинства индустриальных стран Запада.

Пока же в производстве электроэнергии Индия в основном полагается на уголь.

При этом жара провоцирует перерасход электричества, ведь люди включают кондиционеры на максимум.

На этой неделе, когда температура в столице Нью-Дели резко повысилась, потребление электроэнергии в городе с населением около 30 миллионов человек в среду достигло рекордного уровня.

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