Постоянный диалог с Китаем и его соседями необходим для предотвращения эскалации нынешней напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны США Ллойд Остин , подчеркнув приверженность Вашингтона региональной безопасности. Слова главы Пентагона, произнесенные в рамках ежегодного форума по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре приводит агентство АР.

"Не каждый разговор может быть приятным. Но важно, чтобы мы продолжали разговаривать друг с другом", - сказал Остин, добавив, что, по его мнению, "война или противостояние с Китаем не являются неминуемыми или неизбежными".

Как отмечает АР, Остин сделал большой акцент на приверженности Вашингтона обеспечению безопасности в регионе, которая выражается в растущем количестве оборонных партнерств. По его словам, за последние три года в Азиатско-Тихоокеанском регионе произошло "новое сближение практически по всем аспектам безопасности".

Глава Пентагона заявил также, что США "в деле" и "никуда не уйдут". "Позвольте мне внести ясность: Соединенные Штаты могут быть в безопасности только в том случае, если в безопасности будет Азия", - сказал Остин о необходимости американского присутствия в регионе. Он подчеркнул также, что несмотря на "исторические столкновения" в Европе и на Ближнем Востоке, именно Азиатско-Тихоокеанский регион остается для США "приоритетным театром военных действий".

Как отреагировал Китай?

В ответ на комментарии Остина заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн обвинил Вашингтон в стремлении создать "азиатско-тихоокеанскую версию НАТО". Он также назвал Соединенные Штаты "величайшим вызовом региональному миру и стабильности".

Цзин Цзяньфэн заявил, что индо-тихоокеанская стратегия США направлена на то, чтобы "внести раскол, спровоцировать конфронтацию и подорвать стабильность". "Она служит лишь эгоистичным геополитическим интересам США и идет вразрез с исторической тенденцией и общими стремлениями стран региона к миру, развитию и взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал китайский генерал-лейтенант.

"Расширение НАТО на восток привело к украинскому кризису", - заявил также присутствовавший на форуме офицер китайской армии Цао Юаньчжун, задав Остину вопрос: "Какие последствия, по вашему мнению, будет иметь укрепление системы альянсов США в Азиатско-Тихоокеанском регионе для безопасности и стабильности этого региона?" Глава Пентагона ответил, что США просто сотрудничают со "странами-единомышленниками со схожими ценностями" и не пытаются создать альянс по типу НАТО, сообщает агентство АР.

На форуме выступит Зеленский

Трехдневный форум в Сингапуре проходит через неделю после окончания военных учений КНР вокруг острова Тайвань, который Пекин считает своей мятежной провинцией. Как отмечалось ранее, эти маневры стали реакцией на инаугурационную речь нового президента Тайваня Лая Циндэ.

На фоне серьезных трений между США и КНР Ллойд Остин 31 мая встретился со своим китайским коллегой Дун Цзюнем в рамках первых за последние 18 месяцев прямых переговоров между главами оборонных ведомств двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Сингапур 1 июня, должен лично выступить на форуме в его заключительный день 2 июня, сообщили организаторы. Ранее США частично сняли некоторые ограничения на использование предоставленного ими оружия для ударов по территории РФ в ходе ее агрессивной войны против Украины. Их примеру последовала Германия.

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