Власти Казахстана исключили движение "Талибан" из национального реестра террористических организаций, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором", — сказал Токаев на встрече со спикерами парламентов стран ОДКБ.

27 мая стало известно, что министерство иностранных дел и министерство юстиции РФ доложили Владимиру Путину о возможности исключить "Талибан" из российского списка террористических организаций. На следующий день Путин заявил, что Москве необходимо выстраивать отношения с талибами, поскольку "это люди, которые контролируют страну".

Верховный суд РФ признал "Талибан" террористической организацией в 2003 году. Аналогичный статус этому движению в разные годы присвоили некоторые другие страны, например, Турция. На отдельных представителей "Талибана" и связанные с ним организации также распространяются санкции ООН.

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