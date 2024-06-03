Американские истребители F-16, которые власти Нидерландов собираются передать в качестве военной помощи Украине, могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью Politico на полях саммита "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Мы применяем тот же принцип, что и при любой другой поставке вооружений: как только мы передаем их Украине, они сами их используют, — заявила министр. — Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они используют его для достижения тех военных целей, которые им необходимы для самообороны".