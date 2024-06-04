В Днепре силы ПВО сбили две ракеты, которыми российские войска обстреляли город, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В результате падения обломков возник пожар. Изначально сообщалось о шести раненых местных жителях. Среди них — ребенок в возрасте одного месяца, который находится в удовлетворительном состоянии, и 17-летний подросток, которого доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Также пострадали 68-летний мужчина и три женщины — 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Позднее число раненых выросло до семи человек. Еще один пострадавший — 37-летний мужчина, он в больнице, сообщил Лысак.

По словам главы областной администрации, повреждена гражданская инфраструктура и около 15 автомобилей, а в частных домах, многоэтажках и больнице выбиты окна.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что российские войска атаковали Днепропетровскую область двумя крылатыми ракетами "Искандер-К", выпущенными с территории Крыма. Обе они были сбиты, говорится в сообщении командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука.

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