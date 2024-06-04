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Президент Европейского совета Шарль Мишель пытается помешать главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вновь занять этот пост после намеченных на эти выходные выборов в Европарламент. Об этом пишет Politico со ссылкой на восемь источников в дипломатических кругах, руководстве ЕС и правительствах стран-членов блока.

Напряженность между Мишелем и фон дер Ляйен существует на протяжении почти всего срока их полномочий, напоминает издание. И президент Европейского совета, и глава Еврокомиссии активно участвуют во внешней политике ЕС, при этом продвигая собственные взгляды и повестку. Нередко это выливается в отдельные, противоречащие друг другу заявления по ключевым международным вопросам.

Наиболее наглядным проявлением конфликта в 2021 году стал так называемый "софагейт". Во время визита в Анкару европейские лидеры направились на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В комнате для протокольной съемки были расставлены два кресла и два дивана. Когда европейская делегация зашла, Мишель занял кресло напротив Эрдогана рядом с флагами ЕС и Турции, а фон дер Ляйен довольствовалась местом на диване поодаль, напротив главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. При этом в дипломатической практике к главам Европейского совета и Еврокомиссии в подобных ситуациях обычно относятся на равных.

Некоторые собеседники Politico предполагают, что при обсуждении нового состава Еврокомиссии, которое начнется после выборов, Мишель будет проводить переговоры с лидерами ЕС с глазу на глаз, а не способствовать принятию коллективных решений. Ситуацию усложняет то, что по должности Мишель как раз должен координировать групповое обсуждение при распределении должностей в руководстве Евросоюза.

"Многие государства-члены обеспокоены тем, что Мишель не будет играть конструктивной роли, а скорее будет преследовать программу личной мести", — сетует неназванный дипломат в разговоре с журналистами. Одни собеседники утверждают, что Мишель претендует на пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сейчас занимает Жозеп Боррель, в то время как другие уверены: после окончания своих полномочий в декабре президент Европейского совета уйдет из большой политики.

В начале этого года Мишель заявил, что досрочно покинет свою должность, чтобы участвовать в выборах в Европарламент. Однако три недели спустя политик передумал баллотироваться.

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