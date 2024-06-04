В Индии подводят итоги самых масштабных на планете выборов, проводившихся по всей стране на протяжении полутора месяцев. По предварительным данным, с небольшим перевесом лидирует партия "Бхаратия Джаната" (BJP) премьер-министра страны Нарендры Моди. В случае победы 73-летний политик пойдет на третий пятилетний срок во главе правительства.

По предварительным данным, альянс, возглавляемый BJP, пока получает чуть меньше 300 мест, в то время как оппозиционные силы во главе с партией "Конгресс" могут рассчитывать на 227 мандатов.

Чтобы сформировать правительство, партии или альянсу необходимо набрать более 272 мест в парламенте, состоящем из 543 депутатов.

Предварительные результаты оказались ниже ожиданий правящей партии, которая рассчитывала не только сохранить беспрецедентное большинство в 303 места (именно столько набрала BJP в 2019 году) в нижней палате парламента, но и увеличить его до 370 депутатов.

Самые масштабные выборы на планете проходили на протяжении шести недель, в голосовании имели право принять участие почти 1 млрд человек. В итоге по всей стране проголосовали более 640 млн избирателей.

Всенародные выборы совпали с сильнейшей жарой. Температура в нескольких городах Индии превысила 45 градусов по Цельсию, десятки людей умерли от теплового удара.

Партии Нарендры Моди противостоял пестрый альянс оппозиционных сил, раздираемый внутренними дрязгами. Партнеры по коалиции неоднократно обвиняли друг друга в религиозных предрассудках и в том, что те представляют угрозу для некоторых слоев населения.

Критики Моди упрекают его в авторитаризме, национализме и разжигании религиозной розни. Американский аналитический центр Freedom House заявил в этом году, что BJP все чаще использует правительственные институты для преследования политических оппонентов.

Правозащитные группы утверждают, что за десятилетие правления Моди число преступлений на почве ненависти и актов насилия в отношении представителей мусульманского меньшинства в Индии возросло.

Противники Моди с трудом противостоят хорошо отлаженной и щедро финансируемой предвыборной машине BJP. Среди прочего им мешают уголовные дела, которые, по словам оппозиции, были политически мотивированы.

"Когда власть становится диктатурой, тюрьма становится обязанностью", — заявил Арвинд Кеджривал, главный министр столицы Дели и один из ключевых лидеров альянса, созданного для борьбы с BJP.

55-летний политик был задержан в марте в связи с расследованием по делу о коррупции. Позже его отпустили и разрешили вести предвыборную кампанию при условии, что он вернется под стражу после окончания голосования.

Моди начал агитацию еще до объявления даты выборов. Последние месяцы он активно разъезжал по Индии, открывал социальные и промышленные объекты, общался и молился с народом.

До Моди, который, вероятно, займет кресло премьер-министра в третий раз, лишь один человек смог так долго продержаться у руля крупнейшей демократии мира — ее первый премьер Джавахарлал Неру, соратник отца-основателя независимой Индии Махатмы Ганди.

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