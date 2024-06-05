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Парламент Словении признал Палестину в качестве независимого государства. За этот шаг во вторник, 4 июня, высказались 52 депутата из 53 присутствующих на голосовании, оппозиционный блок 90-местного парламента страны бойкотировал заседание. Таким образом, Словения последовала за Норвегией, Испанией и Ирландией, которые официально признали независимое палестинское государство в конце мая.

За день до голосования председатель оппозиционной Словенской демократической партии (SDS) Янез Янса потребовал провести референдум о признании Палестины, утверждая, что данное решение может нанести Любляне ущерб в долгосрочной перспективе. Однако утром во вторник SDS отозвала предложение о референдуме.

Глава правительства Словении Роберт Голоб назвал признание государственности Палестины "маяком надежды для палестинского народа на Западном берегу и в секторе Газа".

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил надежду на то, что депутаты словенского парламента откажутся от признания палестинского государства. "Решение правительства Словении рекомендовать парламенту признать палестинское государство - награда для ХАМАС… Я надеюсь, что словенский парламент отвергнет эту рекомендацию", - написал Кац в соцсети Х в четверг, 30 мая.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Евросоюзе и США, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, еще почти 82 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

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