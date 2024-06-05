Государственная пограничная служба Украины перестала выпускать из страны украинцев с видом на жительство в других странах, сообщил 4 июня официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Ранее мы действительно выпускали с территории Украины лиц, которые имели ВНЖ за границами Украины. Сейчас эту категорию граждан мы теперь не пропускаем", — заявил Демченко в эфире телемарафона.

Посольство США в Киеве в тот же день опубликовало на своем сайте сообщение для американских граждан, которые также имеют украинское гражданство. По данным дипмиссии, власти Украины с 1 июня отменили разрешение выезжать за пределы страны людям с двойным гражданством, которые живут за границей.

В посольстве отметили, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, у которых есть гражданство Украины и США, включая тех, кто живет в Соединенных Штатах, больше не смогут покинуть Украину.

Посольство "настоятельно рекомендовало" американцам с украинским гражданством, входящим в эту категорию, не ездить в Украину. "Существует чрезвычайно высокий риск того, что вам не разрешат выехать из страны, даже при наличии американского паспорта", — добавили в дипмиссии.

В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Документ вступил в силу 18 мая. Согласно закону, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в ТЦК (территориальном центре комплектования, аналоге военкомата), а также должны носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по требованию работников ТЦК или полиции. Закон усилил ответственность для уклонистов.

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