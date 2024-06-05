Бывший начальник Генштаба Молдовы Игорь Горган на протяжении нескольких лет передавал своему куратору из Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ конфиденциальную информацию о положении дел в стране и визитах представителей министерства обороны Украины. Об этом говорится в расследовании, которое The Insider провел вместе с коллегами из молдавского издания "Маленькая страна".

Как выяснили журналисты, в распоряжении которых оказалась переписка Горгана в мессенджере Telegram, молдавский военный вступил в "активный контакт" с представителями ГРУ не позднее 2004 года, когда служил в миссии НАТО. Должность начальника Генштаба он впервые занял в 2013 году, но покинул ведомство после конфликта с министром обороны. На тот же пост Горган вернулся в 2019 году и занимал его в течение двух лет, пока не был уволен по решению новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.

По данным The Insider, в Генштабе осталось немало ставленников Горгана, которые и пересылали ему секретную информацию. В частности, весной 2022 года они рассказывали бывшему начальнику о просьбах украинских коллег передать или продать советские артиллерийские снаряды и технику для отражения полномасштабного российского вторжения. Эти сведения, следует из переписки Горгана, он переслал российским спецслужбам.

Высокопоставленный военный состоял в контакте как минимум с тремя кураторами из РФ. Первым из них был российский военный атташе в Кишиневе Вадим Ухналев, сейчас занимающий аналогичную должность в Казахстане. Общался с Горганом и преемник Ухналева Игорь Довбня — его выслали из Молдовы в 2017 году за шпионаж, сейчас Довбня занимает пост российского военного атташе в Кыргызстане.

С 2019 года куратором Горгана выступал полковник ГРУ Алексей Макаров, который также работал при военном атташе РФ в Молдове. Журналистам-расследователям удалось сфотографировать Горгана и Макарова во время одной из конфиденциальных встреч. Судя по переписке, между ними сложились дружеские отношения, а секретную информацию передавали во время встреч в кафе.

"Нам срочно нужно очищение страны от всякой фашистской мрази!!! Многие готовы. Передайте… Время пришло. Я всю ситуацию в армии держу на контроле... Здесь, к радости, нет "Азова" и других нацформирований, а с политиками разберемся быстро", — говорится в одном из сообщений, которое Горган отправил своему российскому куратору.

Накануне массовой высылки российских дипломатов из Молдовы в июле 2023 года Горган, судя по переписке, перестал выходить на связь с разведчиками из ГРУ. Тогда же он начал работать в представительстве ООН по делам беженцев в Кишиневе, которое, в частности, ведет учет беженцев из Украины и помогает им с обустройством в Молдове.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !