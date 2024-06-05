Из-за российских атак на украинскую энергетику экономия электроэнергии станет частью повседневной жизни украинцев, говорят в правительстве страны. Эксперты призывают начинать готовиться к тяжелой зиме, сообщает Deutsche Welle.

Из-за российских ракетных и дроновых атак на инфраструктуру весной этого года украинская энергосистема оказалась на грани критической ситуации. "Сегодня наш ключевой приоритет — укрепление энергетики после российских террористических ударов. Ситуация очень сложная. Потеряно более 9 ГВт мощностей генерации. Враг продолжает атаковать энергетические объекты", — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Отключения света могут длиться до 7 часов

Пока блэкаутов нет. Но во всех регионах национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ввела жесткие ограничения потребления электроэнергии, а также графики отключений света для промышленных и бытовых потребителей. Так, из-за дефицита электроэнергии компания-поставщик Yasno во вторник, 4 июня, сообщила, что отключения света, возможно, продлятся более четырех часов. "Будет задействована светло-серая зона графиков", — написал в Facebook генеральный директор Yasno Сергей Коваленко. Это означает, что отключения электроэнергии могут непрерывно продолжаться до семи часов.

Из-за российских обстрелов, по оценкам аналитического центра DiXi Group, потери тепловой генерации (ТЭС и ТЭЦ) с начала вторжения РФ в Украину могут достигать 85 процентов, а их доступная мощность в ближайшие месяцы не превысит 2,5 ГВт. Как напомнили в "Укргидроэнерго", за время полномасштабной войны была уничтожена Каховская ГЭС, выпущено более 110 ракет по всем украинским ГЭС и ГАЭС.

Обстрелы инфраструктуры и плановые ремонты АЭС

Российские атаки на украинскую энергосистему не прекращаются: в ночь на субботу, 1 июня, Россия обстреляла еще две гидроэлектростанции. "Критические повреждения оборудования. Гидроэнергетики работают над ликвидацией последствий", — говорится в сообщении "Укргидроэнерго".

Ко всему этому атомные электростанции вошли в сезон плановых ремонтов энергоблоков. Хотя в конце мая украинские АЭС и вывели из ремонта два атомных блока, однако в министерстве энергетики отметили, что к плановым ремонтам готовятся еще несколько блоков. Таким образом, к отопительному сезону хотят подготовить все девять энергоблоков.

"Сейчас летом ситуация критическая из-за того, что атомные блоки ушли в ремонты. У нас сейчас нет доступа к планам ремонтных работ энергоблоков, но обычно эта ремонтная кампания продолжается вплоть до конца ноября. Поэтому в это время будет дефицит, особенно летом, когда поднимается потребление электроэнергии для охлаждения", — сказала в разговоре с DW менеджер по организации консультативных услуг в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко.

Малая генерация и дом в селе

По словам эксперта по энергетике, президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаила Гончара, из-за отсутствия ПВО и достаточного количества ракет к имеющимся установкам Украина потеряла значительную часть генерации, для восстановления которой понадобится не один год. Поэтому Украине стоит сейчас начать строить рассредоточенную малую генерацию в виде установок по производству электроэнергии на газокомпрессорных станциях или малых котельных, которые могут производить электроэнергию для небольших городков или сел.

"Общины уже сейчас должны позаботиться о собственном энергообеспечении, поскольку летние графики — это репетиция зимних отключений света. А жителям больших агломераций нужно иметь домик где-то в селе с печкой и запасаться на зиму дровами", — советует Михаил Гончар. По его словам, полностью полагаться на бесперебойную поставку газа тоже не стоит, поскольку последние атаки показали, что Россия стремится вывести из строя газораспределительные сети в Украине. Также под российскими ударами оказались большие солнечные электростанции, обеспечивающие балансировку энергосистемы, особенно днем. "Таким образом, россияне пытаются деморализовать украинское общество", — говорит Гончар.

Энергосбережение на всех уровнях

Елена Лапенко считает, что газотурбинные миниустановки способны помочь украинцам пройти сложный период дефицита электроэнергии, впрочем, к зиме возвести их будет нереально. "Сейчас что-то критически изменить в генерации мы не сможем, потому что отвод земли, проектирование, строительство даже такой малой генерации занимает не менее восьми месяцев. Поэтому сейчас важна кооперация потребителей и "Укрэнерго", чтобы у людей было понимание, что энергосбережение — это важно. Нужно соблюдать графики отключений, ведь есть лимиты потребления. Это поможет уменьшить масштабы отключений", — отмечает менеджер по организации консультативных услуг в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group.

В кабинете министров говорят, что последствия российских атак на энергетику страны будут долгосрочными, поэтому экономия электроэнергии будет частью повседневной жизни в последующие годы. В частности, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина". "Наша цель — экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", — сказал Шмыгаль.

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