Местные выборы в Сербии: Русская партия и кого она представляет

"Я не русский, я русофил", — заявил в беседе с журналистами председатель Нишского отделения Русской партии Тихомир Перич. Именно эта партия может сыграть решающую роль в борьбе за власть в Нише, третьем по величине городе Сербии, сообщает русская служба Би-би-си.

Она получила один мандат, и именно столько не достает Сербской прогрессивной партии (СНС) и ее партнерам по коалиции, чтобы получить большинство в будущем городском парламенте по результатам выборов, прошедших 2 июня.

Русская партия участвовала в выборах в Нише, в Белграде, а также в декабрьских парламентских выборах как партия меньшинства, поэтому ее программой минимум было преодоление минимального барьера для прохождения в законодательный орган.

На местных выборах в Белграде в 2018 году, а также на парламентских выборах 2020 года ей это не удалось.

"Наша политика делает нас партией меньшинства, как и те немногие русские, которые в ней состоят", — сказал в комментарии Би-би-си вице-президент Нишского отделения Русской партии Предраг Станкович.

При этом данных о точном числе партийцев, являющихся гражданами России, у него нет, добавляет Станкович.

"Россиянам, которые переехали с начала войны в Украине, может не нравиться название нашей партии, но они могут свободно вернуться в Россию", — сказал он.

С начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Сербию переехали десятки тысяч россиян, но они не имеют права голосовать на местных выборах в Сербии.

Одна из них — Марина Булганжина, которая уже более двух лет живет в Белграде.

"Я даже не слышала об этой партии", — призналась Булганжина в интервью Би-би-си.

В марте этого года в Белграде был организован избирательный участок для россиян, чтобы они могли проголосовать на президентских выборах в России. Свои голоса за Владимира Путина отдали всего около 3% голосовавших.

В декабре 2023 года на всеобщих парламентских выборах Русская партия завоевала одно место и впервые прошла в республиканскую ассамблею, где ее представляет председатель партии Слободан Николич.

На местных выборах в Белграде 2 июня они получили два места в городском собрании, также как партия меньшинства.

По данным переписи населения 2022 года, в Сербии проживает около 10,5 тысяч россиян, причем, согласно Закону о переписи, в это число входят как постоянно проживающие в стране иностранцы, так и получившие разрешение на временное проживание.

Это значит, что в данные переписи вошли только те россияне, которые успели до октября 2022-го, когда проводилась перепись, урегулировать вопрос своего статуса пребывания в стране.

Кого представляет Русская партия?

"Члены партии — русофилы, сербы с Россией в сердце, а также потомки русских", — говорил лидер Русской партии Слободан Николич в интервью в 2018 году.

По его словам, сегодняшний состав партийцев разнообразен.

"У нас есть молодежь, которая в восторге от характера и стиля правления Владимира Путина, а среди старших очень много бывших членов Сербской радикальной партии, которые, разочаровавшись в политике Воислава Шешеля, пришли к нам", — рассказывает Николич.

Согласно данным Статистического управления Республики Сербия, в Нише проживает 121 человек, идентифицирующий себя русским по национальности.

"Я тоже русский, я заявил о себе во время последней переписи", — говорит Предраг Станкович из Ниша.

Сразу после того, как в понедельник городская избирательная комиссия объявила, что Сербская прогрессивная партия набрала 30 мандатов, то есть на один меньше, чем это необходимо, чтобы получить большинство, в штаб-квартире СНС было организовано торжество, на котором присутствовал и председатель Нишского отделения Русской партии Тихомир Перич.

Тогда же и было объявлено о формировании коалиции с его участием.

По данным избиркома, за Российскую партию в Нише проголосовали 1224 человека.

"Решающим фактором [для вхождения в коалицию — ред.] стало то обстоятельство, что я знаю лидера СНС в Нише Драгослава Павловича, я также осознаю потенциал [альянса] для нации, к которому принадлежу всю свою жизнь", — сказал Перич 3 июня.

На просьбу журналиста говорить по-русски Перич ответил: "Я серб, но почему вы не сказали мне пригласить русских из нашего списка? Я не русский, я русофил".

Портал "Южные новости" сообщает, что Тихомир Перич долгое время был членом городского и муниципального совета, а также видным деятелем Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, из которой возникла Сербская прогрессивная партия.

В марте 2023 года Перич заявил, что три года он не проявлял политической активности, но затем был назначен представителем Российской партии в Нише и Нишском районе.

Лидер партии Слободан Николич говорит, что не будет разговаривать с представителями оппозиции в Нише, потому что один из них, доктор Драган Милич, по словам Николича, "оскорбил и дискриминировал русских, заявив, что не встречался ни с одним из них в Нише".

Житель Ниша и член Русской партии Предраг Станкович говорит, что он не в восторге от альянса с Сербской прогрессивной партией, потому что, по его словам, СНС пренебрегли проблемами сельского хозяйства в стране.

"Мы должны были выбрать меньшее зло", — считает он.

В избирательном списке Русской партии в Нише значатся всего восемь фамилий, из них семь — типично сербские.

На основании Закона о выборах в Сербии списки от партий, представляющих национальные меньшинства, утверждаются при соблюдении ряда правил. В частности, необходимо доказать, что главной целью той или иной партии в выборах является представление и защита интересов национального меньшинства в соответствии с международными правовыми стандартами.

Закон также предписывает избирательной комиссии отклонять списки, если есть основания полагать, что стоящие за ними партии преследуют иные цели и имеют намерение нарушить закон.

Какова политика Русской партии и кто ее поддерживает?

Русская партия была основана в 2013 году в городе Шабац на западе Сербии с целью укрепления сотрудничества с Россией.

На сайте партии говорится, что она выступает за вступление Сербии в Евразийский экономический союз и БРИКС, а также за членство Сербии в ОДКБ — альянсе, являющимся аналогом НАТО, в который входят Россия и дружественные ей страны из числа бывших советских республик.

Русская партия также выступает против членства Сербии в ЕС и НАТО.

"Вступив в Евразийский союз, мы спасем Косово, потому что тогда оно станет русским Косово", — сказал председатель партии в интервью пять лет назад.

Тема Косова стала основой их избирательной кампании на прошедших парламентских и местных выборах.

"В отличие от других сторон, которые лишь декларируют свою приверженность декларативной защите Косова и Метохии, российская сторона привержена их возвращению в состав Сербии любой ценой, и мы сделаем это с помощью наших братьев с Востока — Российской Федерации и Китайской Народной Республики", — говорится в предвыборном заявлении Русской партии.

Партия выступает против легализации однополых браков, ЛГБТ-сообществ и производства генетически модифицированных продуктов. Кроме того, она защищает права сербов на антиэмигрантские настроения.

Источники внутри партии уверяют, что прошедшая избирательная кампания финансировалась исключительно из собственных партийных средств — скромно, но достаточно для истинно лояльных избирателей.

Российское влияние в Нише

Российская партия впервые добилась успеха во власти на юге Сербии, но Ниш уже более десяти лет является одним из центров российской активности в Сербии.

В 2012 году в городе был создан Российско-сербский гуманитарный центр, который на словах занимался подготовкой сотрудников служб экстренного реагирования, но на самом деле обстоятельства их деятельности, по крайней мере частично, доподлинно неизвестны.

Европейский союз неоднократно требовал от Сербии предоставить информацию о деятельности центра в Нише и его истинного участия в работе чрезвычайных служб.

В 2014 году Россия попросила Сербию предоставить Центру статус дипломатического представительства, но этот запрос столкнулся с возражениями со стороны ряда должностных лиц ЕС и США и до сих пор не удовлетворен.

В июне 2022 года исследовательский центр "Демостат" сообщил, что власти Сербии якобы планируют упразднить Российско-сербский гуманитарный центр, чтобы убрать раздражающий Европу фактор в отношении России, однако пока это не произошло.

Тесные российские связи Слободана Николича

Председатель Русской партии родился в 1957 году в Шабаце, по образованию он экономист.

Он работал в Бюро статистики, был директором компании "Зорька — защита растений", а также занимался частным бизнесом, сообщается на сайте партии.

Николич также возглавляет компанию, предоставляющую посреднические услуги при заключении браков между сербскими мужчинами и женщинами из России, Беларуси и Украины.

Компания является частью Общества сербско-российской дружбы под названием "Владимир Путин", президентом которого также является Слободан Николич.

"Я — сын учительницы русского языка и русской литературы из сербского города Шабац. Как говорится, с молоком матери впитал в себя любовь к русской культуре", — заявил Никлич в 2014 году в интервью журналу "Русский дом", издаваемому Российским центром науки и культуры в Белграде (РЦНК).

РЦНК в свою очередь является представительством Федерального агентства "Россотрудничество" в Сербии, работающего под эгидой МИД России.

С начала российского вторжения в Украину "Россотрудничество" находится под санкциями ЕС, США и других стран, но не Сербии, которая не поддержала никакие антироссийские санкции.

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