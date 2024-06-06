В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду, 5 июня, состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с представителями мировых информационных агентств, в ходе которой он ответил на вопросы журналистов по целому ряду актуальных тем.

О применении ядерного оружия

На вопрос об угрозах применения ядерного оружия в ходе войны против Украины Путин заявил, что "не размахивает ядерной дубинкой", и в то же время сообщил о готовности использовать ЯО в соответствии с ядерной доктриной РФ.

"Вы знаете, нас все время пытаются обвинять в том, что мы машем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой", - сказал Путин в ответ на вопрос журналистки агентства Reuters о том, насколько близка ситуация к такому риску.

"Почему-то Запад считает, что Россия никогда не применит (ядерное оружие - Ред.). У нас есть ядерная доктрина, посмотрите, что в ней написано. Если чьи-то действия угрожают нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем возможным применить все имеющиеся в нашем распоряжении средства. К этому нельзя относиться легко, поверхностно. К этому нужно подходить профессионально. Я надеюсь, что все в мире будут относиться к решению подобных вопросов именно так", - сообщил Путин.

О поставках западного оружия в Украину и удары по территории РФ

Удары по РФ при участии западных стран означают их прямую войну против России, на которые "Москва будет реагировать", заявил Путин. "Если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас - а это и есть их прямое участие в войне против РФ - то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам", - сказал он журналистам.

Глава Кремля пригрозил Западу "асимметричным ответом" в случае, если российская территория будет атакована Украиной с применением оружия, поставляемого с Запада, сообщило агентство dpa. В частности, Москва рассматривает возможность размещения своего оружия в других регионах мира, откуда оно может быть использовано для атак на страны, из которых исходит оружие, направленное против РФ, заявил Путин. "Это означает, что ответ может быть асимметричным", - добавил он.

Об угрозе со стороны РФ странам Запада

Путин заявил, что не угрожал никому, в том числе канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz), в связи с поставками Германией оружия на Украину. "Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем, тем более главе другого государства. Это моветон, это нехороший тон", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста из Германии.

"У нас есть своя позиция по тем или другим вопросам. Мы знаем позицию европейских государств, в том числе и позицию Федеративной республики по поводу событий, которые происходят в Украине. Все считают, что Россия начала войну в Украине. Хочу это подчеркнуть, никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота в Украине", - в очередной раз озвучил Путин свою версию истоков развязанной им войны.

О конфликте с НАТО

"Не формируйте образ России как врага. Этим вы только вредите себе, понимаете? Вы придумали что Россия хочет напасть на НАТО. Вы совсем потеряли свой разум? ... Это абсолютная чушь", - приводит агентство Reuters ответ первого лица Российской Федерации на вопрос о перспективах конфликта РФ и НАТО.

По словам Путина, у России "нет имперских амбиций", как и "угроз в отношении стран НАТО и Европы".

О потерях РФ и Украины и числе военнопленных

По словам Путина, у Украины в плену находятся 1348 российских военных, а у России - 6465 украинцев. Проверить эти данные в условиях войны не представляется возможным.

По версии президента вторгшейся более двух лет назад в Украину страны, российские безвозвратные потери в войне в разы меньше, чем у Украины. "Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, они конечно в разы просто меньше, чем с украинской стороны", - заявил Путин на соответствующий вопрос.

Согласно подсчетам РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы теряют на войне ежемесячно около 50 тысяч человек "в виде санитарных и безвозвратных потерь". "Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно", - добавил российский президент. По его словам, соотношение невозвратных потерь РФ и Украины - "примерно один к пяти". "Если вас только это интересует, я могу сказать, что об этом, как правило, вообще никто никогда не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры", - сказал Путин.

Достоверных данных о потерях, понесенных российской армией за время полномасштабной войны против Украины, нет. Россия не называет собственных потерь с сентября 2022 года, когда Минобороны РФ сообщило о 5397 погибших солдатах. Представленные Путиным цифры значительно разнятся и с украинскими. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 5 мая, потери личного состава российских войск за прошедшие сутки увеличились на 1280 до 513 700 человек.

"Есть цифры, которые говорят о 24 тысячах погибших или тяжелораненых (на войне с Украиной. - Ред.) российских солдат в месяц", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 26 мая. Минобороны Великобритании в апреле оценило возможные потери России в этой войне в 450 тысяч человек убитыми и ранеными. По данным НАТО на середину марта 2024 года, число убитых и раненых российских солдат в Украине превысило отметку в 350 тысяч.

О дружбе с Китаем

"Китайская экономика очень надежна и становится все более высокотехнологичной. Это большая ошибка со стороны США и некоторых европейских стран, которые пытаются как-то замедлить развитие китайской экономики. Потому что, на мой взгляд, для того чтобы быть успешными, мы должны быть интегрированы в эти процессы, а не пытаться им помешать", - сообщил на встрече российский президент, уточнив, что РФ проводит "учения (с Китаем - Ред.) и будет проводить их в будущем, включая военные учения".

История встреч на ПМЭФ

С 2014 года - после вторжения войск РФ в украинский Донбасс и аннексии Крыма - это седьмая встреча президента РФ с представителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ. Первая подобная встреча прошла 24 мая 2014 года. В дальнейшем аналогичные проходили очно в 2015-2019 годах и в режиме видеоконференции в 2021 году. Как отмечают российские СМИ, в них принимали участие руководители информагентств из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Ирана, Испании, Италии, Канады, Катара, Китая, США, Турции, Франции, Швеции, Южной Кореи и Японии.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !