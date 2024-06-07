Польский пограничник, которого в конце мая ранил ножом мигрант, пытавшийся пробраться из Беларуси, скончался, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на Генштаб вооруженных сил Польши.

"Несмотря на помощь, оказанную в районе нападения бандитов на границе с Беларусью, и усилия врачей, спасти его жизнь не удалось", — говорится в сообщении генштаба.

Пограничника ударил ножом один из большой группы мигрантов, выходцев из южных стран, которые пытались прорваться через заграждение в Польшу 28 мая у деревни Дубиче-Церкевне. Польша потребовала от Беларуси выдать преступника.

После этого происшествия премьер-министр Дональд Туск заявил о намерении восстановить 200-метровую буферную зону на границе с Беларусью, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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