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Европейская комиссия намерена высказаться за то, чтобы уже начать переговоры о вступлении Украины, а также Молдовы, в ЕС. Об этом утром в пятницу пишет газета Financial Times, ссылаясь на анонимные источники.

По сведениям собеседников FT, Еврокомиссия хочет поторопиться, чтобы успеть до перехода председательства в ЕС по ротации к Венгрии, руководство которой пытается саботировать помощь Украине.

"Еврокомиссия объявит в пятницу, что Украина уже соответствует остававшимся невыполненными критериям в части антикоррупционных мер, ограничений на политическое лобби, правил декларирования имущества чиновников и защиты языков национальных меньшинств", — предсказывает Financial Times.

"Комиссия хочет поскорее, уже в этом месяце, начать формальные переговоры с Киевом и Кишиневом, чтобы подать обеим странам позитивный сигнал относительно их надежд на вступление в ЕС", — поясняет FT.

Украина подала официальную заявку на вступление в ЕС сразу после полномасштабного вторжения России в 2022 году, и уже в начале лета она, а заодно и Молдова получили от ЕС официальный статус стран-кандидатов на прием в союз.

Начало переговоров о вступлении само по себе не означает ни скорого приема в ЕС, ни даже вообще гарантированного приема. Ход и продолжительность переговоров зависят как от хода реформ в стране-кандидатке, так и от политической воли стран Евросоюза.

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