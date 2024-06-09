Франция в этом году стала одной из главных целей для российских кибератак и кампаний по дезинформации. В основном, это связано с выборами в Европарламент. Это происходит параллельно долгосрочной и систематической деятельности, в рамках которой Кремль пытается поставить под сомнение профессиональные и личные качества и мотивы ее президента, а также авторитет Франции в целом среди ее западных союзников.

Направленная против Франции тактика манипуляций Кремля больше похожа на тщательно спланированный ужин, чем на поход в столовую. Большая часть новостей, которые публикуют российские СМИ, является подлинной: они цитируют политиков или перепечатывают новости из надежных источников. Но дьявол, как всегда, в деталях. Контекст (или его отсутствие), а также резкость позиции, которую занимает Франция, используются, чтобы "дополнить" кремлевский нарратив или позволить читателю (потребителю кремлевской пропаганды) сделать собственные выводы.

Голоса "экспертов"

Одна из тактик формирования информационного пространства в России особенно ярко проявляется в случае с новостями о Франции. Это - использование заявлений политиков, экспертов и военных. Основные темы, к которым сводятся нарративы таких "экспертов" - критика членства Франции в НАТО, поддержки Украины и возможности того, что Франция может отправить в Украину войска. Безусловным фаворитом российских СМИ (например, ТАСС) является лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который в своих радикальных заявлениях призывает Францию выйти из НАТО, прекратить финансовую и военную поддержку Украины и вступить в диалог с Россией. Пророссийские или даже двусмысленные заявления французских спикеров активно распространяются, чтобы создать впечатление о расколе по вопросу Украины. То, что некоторые из этих политиков упоминаются как кандидаты в депутаты Европарламента, может быть косвенной попыткой повлиять на информационное пространство в преддверии выборов.

Отраслевые "эксперты" используются для того, чтобы посеять сомнения и негативные эмоции в отношении французской поддержки Украины, представить ее в качестве бремени для экономики и элемента эскалации. "Эксперты" также используются для оправдания распространяемых Кремлем фейковых новостей и обвинений - например, об активной деятельности французских военных на украинском фронте. Таким образом создается нечто похожее на теорию заговора. В его центре находится Франция, которая якобы тайно участвует в войне.

Тактика, когда Кремль создает свой нарратив через высказывания "экспертов", политиков и специалистов, используется именно для описания текущих событий. Она служат инструментом разрушения реальности для потребителей этой информации.

Любовь в кремлевском стиле

С самого начала войны в Украине президент Франции Эммануэль Макрон является одним из объектов манипуляций со стороны России. Это связано с его активной политической позицией в отношении России. Комментируя и интерпретируя высказывания и действия президента Франции, Кремль пытается разными способами дискредитировать его как в качестве лидера собственной страны, так и на международном уровне.

В последние месяцы особой популярностью у представителей российского МИДа пользовались высказывания Макрона о том, что французские войска могут быть отправлены на фронт в Украину. Эти неоднократные заявления использовались для его дискредитации, при помощи сконструированных Кремлем фактов, которые противоречили друг другу. Один источник может утверждать, что французские солдаты на фронте "уже давно", другие говорят о том, что отправка военных только готовится.

Не обходится и без личных замечаний в адрес президента Франции. Макрона стремятся представить нерациональным лидером, используя шовинистические комментарии: дескать, его заявления связаны с "какими-то днями недели" и "у президента такой цикл". В других публикациях можно встретить заявления, что Макрон "дышит пещерной русофобией", чтобы добиться лидерства в Европе. Его сравнивают с Гитлером и Наполеоном, которые тоже когда-то видели в России главную угрозу.

В то же время российские СМИ используют и более тонкую тактику: громкие заявления Макрона "оставляют" в новостном пространстве, не раскрывая контекста, и это позволяет представить их в выгодном для России свете. Это, например, касается заявлений о том, что Европа должна быть готова выстраивать отношения с Россией после окончания конфликта в Украине; о том, что нужно продолжать диалог и о том, что Европа не должна становиться вассалом США. Эти цитаты распространяются по российским информационным каналам и служат нескольким целям. С одной стороны, они создают образ Франции как страны, "дружественной" России, с другой - сеют сомнения в лояльности Франции западному блоку и создают Макрону образ как "дипломатичного лидера" - в предпочтительном для Кремля понимании.

Кремлевские нарративы направлены на создание определенного образа Макрона. Это эмоционально неустойчивый лидер, который, с одной стороны, так крепко держится за свою личную власть, что готов пожертвовать процветанием страны и международной безопасностью. С другой стороны, когда нужно вписаться в предпочитаемый Россией дискурс, Макрон вдруг становится рациональным и дипломатичным по умолчанию.

Тонкое искусство раскола

Попытка дискредитировать единую позицию Запада в сфере безопасности осуществляются не только через личность и высказывания Макрона, но и через сомнения относительно внешнеполитической позиции Франции в целом. Вброс в информационное пространство противоречивых утверждений о политической позиции Франции - основной метод Кремля по введению в заблуждение своей аудитории. С одной стороны, звучит критика того, что Франция якобы отдала свой суверенитет в руки НАТО, с другой - идет обсуждение того, что она якобы приглашает Россию к участию в мирных переговорах. Говорят, что Франция не спешит выделять помощь Украине, но при этом ее граждане воюют на украинском фронте с самого начала войны.

Россия также активно распространяет новости о "тесных отношениях" между Францией и Китаем. Это нельзя считать дезинформацией, но в контексте российско-китайских отношений такой фрейминг позволяет сблизить Францию с российско-китайской осью, отделить ее Запада и поднять вопрос об том, насколько сплоченными являются отношения между союзниками. Китайско-французское сотрудничество, например, в вопросе прекращения огня на Украине позволяет косвенно продвинуть нарратив о том, что Россия хотела бы прекратить войну, тогда как Запад пытается обострить ситуацию или в очередной раз "унизить" Россию в мирном процессе.

Акцент на сближение Франции с ближайшим стратегическим партнером России, а также создание различных, противоречащих друг другу потоков нарративов осуществляются для того, чтобы создать ложные представления о политике Франции и ее роли на Западе - как среди российской аудитории, так и за пределами России. Косвенные сомнения в политических намерениях и лояльности Франции через "связь с врагом" используются для того, чтобы подорвать поддержку и доверие к истинным целям политики страны - и, в конечном итоге, чтобы спровоцировать колебания позиции как самой страны, так и самого Макрона. Стремление дестабилизировать Францию только подтверждает то, что Кремль считает ее сильным игроком, который угрожает целям Москвы на Украине.

Российская дезинформация и манипуляции свидетельствуют о том, что Кремль стремится расколоть единство Запада в его поддержке Украины. Выбор Франции в качестве основного объекта закономерен - с учетом ее влияния на формирование политической повестки дня НАТО и ЕС. Стратегия Кремля в отношении Франции выглядит как ослабление "врага" изнутри.

* Материалы по проверке фактов финансируются Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

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