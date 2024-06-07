В Копенгагене мужчина напал на премьер-министра Метте Фредериксен, сообщает издание Ekstra Bladet со ссылкой на офис главы правительства. Об этом пишет "Медуза".

В правительстве заявили, что нападавший ударил Фредериксен на площади Культорвет в Старом городе. Премьер "шокирована случившимся". Других комментариев в офисе главы правительства не привели.

По словам источник Ekstra Bladet, знакомого с ситуацией, с Фредериксен все в порядке, но она "очень потрясена" произошедшем. Напавший на премьера мужчина задержан.

Метте Фредериксен 46 лет. Она занимает пост премьер-министра Дании с 2019 года.

Ранее 15 мая в результате нападения был ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В политика несколько раз выстрелили после заседания кабинета министров в городе Гандлова. Подозреваемого в покушении на Фицо — 71-летнего писателя Юрая Цинтулу — задержали на месте нападения и вскоре арестовали. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Цинтула объяснил свои действия несогласием с политикой правительства. 31 мая Фицо выписали из больницы.

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