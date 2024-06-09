Самолет Военно-воздушных сил Украины впервые поразил цель на территории РФ, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ), информирует rus.LSM.lv.

Сообщается, что удар был нанесено по "командному узлу" в районе Белгорода неподалеку от украинской границы. Телеканал отмечает, что пока неясно, оружие какого типа было использовано для нанесения удара, как и неизвестно, было ли это вооружение предоставлено странами Запада.

Источник Sky News отметил, что еще проводится оценка нанесенного ущерба, но было зафиксировано прямое попадание. Sky News сообщает, что Украина неоднократно атаковала цели на территории РФ при помощи дронов, но впервые применила авиацию для нанесения удара.

При этом Минобороны РФ за сегодняшний день неоднократно сообщало о сбитых беспилотниках над территорией Белгородской области, а также о сбитой ракете "Нептун-МД", но остается неясным, было ли это частью той же самой атаки.

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