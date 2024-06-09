Президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к согражданам объявил о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов. Это заявление было сделано на фоне поражения президентской партии на выборах в Европарламент.

"Крайне правые партии, которые в последние годы выступали против многих достижений, ставших возможными благодаря нашей Европе, [...] набирают силу по всему континенту. В конце этого дня я не мог вести себя так, как будто ничего не происходит", — заявил Макрон.

Первый тур выборов во французский парламент состоится уже 30 июня, второй — 7 июля.

Макрон обратился к нации после публикации экзит-полов по итогам выборов в Европарламент. Согласно соцопросам, победу одерживает "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен — правые набирают более 31% голосов. Альянс, возглавляемый президентской либеральной партией, занимает вторую строчку с результатом около 14,5%.

"Мы готовы взять власть в свои руки, если французы окажут нам доверие на предстоящих национальных выборах. Мы готовы применить силу, положить конец массовой миграции, сделать приоритетом покупательную способность, вернуть Францию ​​к жизни", — заявила, обращаясь к сторонникам, Ле Пен.

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