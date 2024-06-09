Европарламент объявил предварительные результаты голосования на общеевропейских выборах. В ходе брифинга спикер ЕП Роберта Метсола подчеркнула, что данные будут обновляться по мере обработки протоколов.

Крупнейшая фракция, как и в прошлом созыве, будет у правоцентристской Европейской народной партии (EPP). Представители этого объединения, по предварительным данным, займут 189 депутатских кресел, увеличив свое представительство на 13 депутатов. Среди латвийских партий в этот альянс входит "Новое единство".

Второе место сохранили социал-демократы. Их результат по сравнению с 2019 годом незначительно ухудшился: фракция сократится со 139 депутатов до 135. Одним из них станет представитель "Согласия".

Еще один участник правящей в Европарламенте коалиции, альянс Renew, лишился значительной доли поддержки — по предварительным данным, либералов в новом созыве будут представлять 80 человек (в 2019 году их было 102). Из латвийских политических сил в это объединение входит Latvijas attīstībai.

Для формирования коалиции и утверждения нового состава Еврокомиссии необходима поддержка 361 депутата Европарламента. По предварительным данным, EPP, социал-демократы и либералы суммарно получают 404 мандата.

Правый альянс "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR), среди членов которого — "Национальное объединение" и "Объединенный список", — займет в новом созыве 72 депутатских кресла. Еще 58 мандатов получит другое консервативное объединение "Идентичность и демократия" (ID). Суммарно их представительство увеличится на 12 человек.

"Зеленые" будут представлены в Европарламенте 52 депутатами (один из членов альянса — латвийские "Прогрессивные"), альянс "Левые" — 36 парламентариями. "Зеленые" потеряли 19 кресел, "Левые" — одно.

Еще 98 мест займут представители партий, не входящих на данный момент в существующие в Европарламенте политические группы. Одна из таких партий — "Латвия на первом месте".

Всего в Европарламенте нового созыва будут заседать 720 депутатов. В ближайшее время лидеры политических объединений начнут переговоры о формировании коалиции и кандидатуре нового главы Еврокомиссии. Первое пленарное заседание запланировано на 16 июля.

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