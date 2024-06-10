С 6 по 9 июня в ЕС прошли выборы депутатов Европарламента. Правоцентристы традиционно заняли первое место, социал-демократы сохранили второе, либералы и зеленые потеряли около 40 мандатов на двоих, ультраконсерваторы и правые популисты, наоборот, увеличили свое представительство. Delfi рассказывает главное о том, как проголосовали крупнейшие европейские страны и соседи Латвии.

Во Франции голосование за будущих депутатов Европарламент привело к внеочередным парламентским выборам — их проведение в конце июня объявил минувшей ночью президент страны Эмманюэль Макрон. Его либеральный альянс получит в новом созыве ЕП всего 13 мандатов, в то время как правое "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен займет 30 кресел.

"Разгромом" называют СМИ и результаты правящих партий в Германии. За возглавляющих правительство социал-демократов проголосовали всего 13,9% избирателей — это лишь третий показатель в стране и худший для партии за всю историю. Выиграли выборы в Европарламент христианские демократы (30%), на втором месте — ультраправые из "Альтернативы для Германии" (15,9%). Примечатален и результат зеленых — уровень их поддержки сократился с 20,7% до 11,9%.

В Италии победу одержала партия "Братья Италии" во главе с премьер-министром страны, одним из лидеров европейских правых Джорджой Мелони. По данным La Repubblica, за консерваторов проголосвали 28,8%, за их основных конкурентов социал-демократов — 24% (те, впрочем, улучшили свой результат в сравнении с национальными выборами 2022 года).

В Испании лучший результат на выборах показала правоцентристская Народная партия с 34,2%, следом за ними — социал-демократы с 30,2%. На третьей строчке расположились правые популисты из Vox (9,6%).

В Польше правоцентристская партия премьер-министра Дональда Туска смогла победить основных соперников из консервативного "Права и справедливости", пусть и незначительно — 37,06% и 36,16% соответственно. На третьем месте — ультраправая "Конфедерация" с 12%.

В Эстонии успеха на выборах добилась не входящяя в правящую коалицию партия Isamaa (21,5% голосов), представители которой займут два места в Европарламенте. Еще два мандата — у социал-демократов (19,3%), партия премьер-министра Каи Каллас — лишь третья с 17,9%.

Литву в новом созыве Европарламента будут представлять три депутата от христианских демократов, два — от социал-демократов.

В Финляндии вопреки общеевропейскому тренду левые политические силы усилили свои позиции. Первое место заняла правоцентристская "Коалиционная партия" премьер-министра Петери Орпо (24,8%), второе сенсационно заняли левые (17,9%), на третьем — социал-демократы (14,9%). Входящая в правящую коалицию ультраправая партия "Истинные финны" на выборах провалилась, набрав 7,6% и заняв лишь шестое место.

Примечательно, что впервые за 20 лет на европейских выборах не смогла заручиться абсолютным большинством партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. У "Фидеса" — около 44% голосов, у партии Петера Мадьяра, перешедшего в оппозицию бывшего союзника Орбана, — примерно 30%.

По предварительным данным, большинство в Европарламенте сохранят партии, образующие правоцентристскую группу "Европейская народная партия" (EPP), — у них будет 184 мандата из 720. Социал-демократами займут 139 кресел, либералы из альянса Renew — 79.

Именно эти три объединения сформировали коалицию пять лет назад. Ведущий кандидат от EPP, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что начнет переговоры с нынешними партнерами. Впрочем, по мнению экспертов, этих голосов может не хватить для переизбрания немецкого политика на второй срок во главе ЕК — даже внутри EPP некоторые депутаты не готовы голосовать за фон дер Ляйен.

В новом созыве Европарламента увеличится представительство правых и ультраправых партий — у альянса "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) будет 73 мандата, группа "Идентичность и демократия" (ID) займет 58 кресел. Также в ЕП войдут 15 представителей "Альтернативы для Германии" и 10 членов партии "Фидес", формально не входящие в эти альянсы.

Наибольшие потери — у либералов (по предварительным данным, -23 мандата) и зеленых, которые займут 52 кресла и станут лишь шестой по величине фракций (в прошлом созыве были четвертой). Еще 36 парламентариев будут представлять альянс "Левые".

Также в новом созыве Европарламента будут заседать 99 депутатов, чьи партии либо не принадлежат ни к одному из общеевропейских политических альянсов, либо еще не объявили о вхождении в одно из таких объединений.

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