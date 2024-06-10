«Аморально, но эффективно»: как и какой ценой ЧВК «Вагнер» захватывала Бахмут

Из почти 20 тысяч вагнеровцев, погибших при штурме украинского Бахмута, больше 17 тысяч были заключенными, вывезенными на фронт из российских колоний и СИЗО. "Русская служба Би-би-си" и "Медиазона" получили доступ к персональным данным этих людей и выяснили, что заявления Евгения Пригожина о потерях при взятии города, встреченные даже Z-блогерами с неодобрением, были сильно приукрашены.

Архив "Вагнера"

Одно из самых известных видео с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным сняли в мае 2023 года. На фоне двух десятков трупов своих бойцов Пригожин кричит в камеру "Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?"

Тогда Пригожин утверждал, что большие потери наемников при штурме Бахмута связаны в первую очередь с нерасторопностью Министерства обороны РФ и нехваткой снарядов. Но наши данные показывают, что самые высокие ежедневные потери — по 200-213 человек каждые сутки — "Вагнер" нес гораздо раньше, в январе 2023 года.

Позже Пригожин признал, что положил в боях за Бахмут 20 тысяч наемников. Он утверждал, что только половина из них — заключенные. "За время ведения операции я выбрал 50 000 заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту, без зон", — вскоре после взятия города говорил Пригожин в интервью прокремлевскому политтехнологу Константину Долгову.

"Би-би-си" и "Медиазона" получили полный список с личными данными 19 547 погибших вагнеровцев, из которых заключенными были не 50%, как утверждал Пригожин, а все 88% — это 17 175 человек.

Это документы о выплатах компенсации в 5 млн рублей (около 52,3 тыс. евро по сегодняшнему курсу), положенной за гибель сотрудника по стандартному контракту с ЧВК "Вагнер". Списки "гробовых" наш источник получил в августе 2023 года, вскоре после гибели Евгения Пригожина. Данных о зарплатах и выплатах за ранения у нас нет.

Это самый значительный источник данных о потерях "Вагнера", которым мы располагаем в рамках проекта подсчета российских потерь в войне с Украиной. Во всех случаях нам известны позывные, номера жетонов и даты смерти этих людей, а также большинство фамилий. В списке отсутствуют чуть более тысячи фамилий (6% от всех упомянутых в документе "вагнеровцев"), но это не создает препятствий для анализа потерь по дням и категориям погибших — по жетону четко видно, был человек завербован из колонии или "с гражданки".

Даже цифры, официально озвученные Пригожиным, помешали планам Минобороны заполнить информационное пространство дискуссиями о значении "победы" в операции по захвату Бахмута.

Вместо этого многие, включая российских провоенных блогеров, обсуждали потери и спорили, должны ли командиры получить медали за взятие Бахмута, если при этом погибли в несколько раз больше человек, чем за девять лет войны в Афганистане.

Своим заявлением Пригожин достиг сразу двух целей: с одной стороны, подчеркнул значимость ЧВК и принизил Минобороны, с другой — сохранил лицо своего проекта. Ложь о соотношении потерь тоже нужна была именно для этого.

Весь процесс набора новых "музыкантов" держался на имидже ЧВК "Вагнер" — причем как в публичной сфере, так и в узком кругу специалистов. Команда Пригожина всегда много внимания уделяла поддержанию этого имиджа. Поэтому когда "Вагнер" начал вербовать заключенных, им обещали, что воспринимать вчерашних сидельцев будут как равных, а не как людей второго сорта.

"60% моих парней — штурмовики, и вы будете одними из них. От нас вы не будете отличаться ничем. К вам такое же отношение, иногда еще более лояльное, чем к тем, кто у меня воюет по много лет и прошли десятки войн", — утверждал Пригожин, выступая на плацу ИК-6 в Марий Эл.

Ложь о том, что в боях за Бахмут вагнеровцы находились в одинаковых условиях и, как следствие, гибли в одинаковых пропорциях, нужна была для поддержания репутации ЧВК.

Проект "К"

"Вагнер" начал вербовать "музыкантов" в колониях в начале июля, и полигоном стал родной для Пригожина регион — Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Питерская ИК-7 "Яблоневка" строгого режима — первое учреждение ФСИН, из которого поступила информация о вербовке. В этой колонии "первоходов" нет — сидят там только те, кто осужден уже как минимум во второй раз.

Новости о визите Пригожина еще не просочились наружу, как в ночь на 6 июля 2022 года из ИК-7 вывезли первую группу новоявленных вагнеровцев — несколько десятков человек.

Издание "Важные истории" оценивало численность первой группы в 35-40 человек, и эта цифра соответствует действительности: порядковый номер жетона последнего погибшего из "Яблоневки" — 35. Всего из этого набора, как нам удалось установить, погибли восемь бывших заключенных.

Среди них — тот самый Константин Тулинов, о котором как о герое рассказывал в своей передаче Никита Михалков. Тулинова перевели в колонию строгого режима после того, как в 2019 году проект Gulagu.net опубликовал видео, на котором будущий "герой Донбасса" избивает другого арестанта, вымогая у него деньги.

Вторым испытательным полигоном стала питерская же ИК-6 "Обухово". Пригожин старался завербовать заключенных, сидящих по статьям вроде "Убийство" или "Разбойное нападение", полагая, что они будут полезнее на фронте.

"Кто нам нужен?.. Идеальный кандидат, так скажем, — это Илья Муромец со строгого режима, не в первый раз судимый. Это 30-45 лет отроду, крепкий, уверенный в себе, выносливый. Желательно отсидевший пятнашку и более. Желательно впереди — пятнашка и более. Желательно не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабеж. Если администрацию какую-нибудь или ментов [побил] — это еще лучше. Нам нужны ваши криминальные таланты", — агитировал Пригожин позже в ходе очередной вербовки на плацу.

Среди первых завербованных действительно много таких. Например, сиделец "Обуховки" Вячеслав Кочас получил 18 лет строгого режима за разбой и убийство с особой жестокостью.

Но были среди первопроходцев и осужденные по наркотическим статьям: Дмитрий Каравайчик, получивший в прессе прозвище "русский Уолтер Уайт", сидел за создание преступной группировки и сбыт амфетамина, ему удалось выжить на войне. Позже отбывающих наказание по "народной" статье 228 УК РФ "Вагнер" набирал массово.

Так, с двух колоний строгого режима в Ленинградской области, начался "проект К". "К" — первая буква на жетоне у всех заключенных, прошедших через ЧВК. Возможно, это отсылка к слову "колония".

Помимо буквы, номер жетона состоит из шести цифр: в первых трех зашифрована колония, в которой завербовали человека, последние три цифры — порядковый номер заключенного. Благодаря этой информации нам удалось установить большинство колоний, в которых вербовал Пригожин.

География вербовок расширялась стремительно: начав с Ленинградской области, "Вагнер" отправился в другие регионы.

Больше всего заключенных "Вагнер" забрал из красноярской ИК-6 строгого режима — более пятисот человек (лимит наполнения этой колонии — 1410 мест). Из них погибли 136 заключенных.

На втором месте с большим отрывом — ИК-2 в поселке Двубратский Краснодарского края. Из учреждения строгого режима, рассчитанного на более чем две тысячи мест, Пригожин забрал более 340 заключенных, из которых умерли 119.

Столько же осужденных покинули стены ИК-3 Иркутской области (погибли 112) и ИК-5 поселка Старцево в Красноярском крае (погибли 102 человека).

Пригожин нередко "гастролировал" лично — помимо Петербурга, его видели в Ярославской, Тульской областях и Республике Марий-Эл. Выступая в одной из колоний, создатель ЧВК рассказывал, что "экспериментально" заключенные начали воевать 12 июля 2022 года.

У экспертов нет единого мнения, с какого момента отсчитывать начало битвы за Бахмут. Позиция самого Пригожина — 8 октября 2022 года. Именно эта дата выбита на внутренней награде ЧВК "Вагнер" — медали "Бахмутская мясорубка". На самом деле бои в окрестностях Бахмута начались значительно раньше.

"Мы воевали под Бахмутом, — рассказывал Каравайчик (тогда еще под псевдонимом). — Брали Углегорскую ТЭЦ, дальше было сложно — Отрадное, Николаевка (под Бахмутом — прим. Би-би-си)".

Первый заключенный погиб 15 июля — в боях за Углегорскую ТЭЦ.

Штурмовые группы

В июле 2022 года российские военные вышли к пригородам Бахмута, в котором до войны жили более 70 тысяч человек. На долгие месяцы город стал главным полем битвы российско-украинской войны. Украинские военные держались за Бахмут, защищая пути в Краматорск, Славянск, Северск и Торец. Несмотря на это, стратегическая значимость города оставалась ограниченной, а политическая — росла по мере числа жертв этой "мясорубки".

Пригожин говорил, что Бахмут не имеет серьезного стратегического значения, а наступление на него призвано втянуть большие силы украинской армии в эту битву, чтобы дать передышку регулярным российским войскам и время на мобилизацию резервов. Но в Вашингтоне считали, что одержимость основателя "Вагнера" этим городом на самом деле имела под собой весьма прагматичный замысел — получить под контроль соляные и гипсовые месторождения в Донецкой области. Как раз недалеко от Бахмута находится Артемовское соляное месторождение — крупнейшее в Европе.

Основой тактики "Вагнера" при наступлении на Бахмут были волнообразные атаки малыми группами. Как и обещал Пригожин, заключенные "шли в авангарде". Штурмовые отряды по 8-12 человек должны были подойти вплотную к украинским позициям и начать штурм.

"Отряды, составленные из заключенных, отправляли на украинские позиции первыми. Они атаковали, провоцируя ВСУ на ответный огонь. "Вагнеру" это и было нужно — они узнавали положение огневых точек и опорных пунктов украинцев и накрывали их позиции артиллерией", — объясняет британский военный эксперт Сэмуэль Кранни-Эванс.

Передовой отряд, те самые 8-12 человек из заключенных, которые обнаружили эти позиции, часто гибли или получали серьезные ранения.

Изучая номера жетонов погибших заключенных, мы установили, что из колоний вагнеровцы завербовали не менее 48 366 человек. Эти цифры соотносятся как с заявлениями самого Пригожина, так и с оценками правозащитников и военных разведок стран Запада. Все они называли цифру в 50 тысяч осужденных, завербованных на войну вагнеровцами.

17 175 человек из них — то есть 35% заключенных, уехавших на фронт — погибли. По словам самих вагнеровцев, в живых обычно оставались те, кто получал тяжелые ранения (такие, как потеря ноги или руки) и был вынесен с поля боя. Но дождаться этой эвакуации было непросто.

"Штурмовой пехоте не разрешается самостоятельно выносить раненых с поля боя, поскольку их главная задача — продолжать штурм до тех пор, пока цель не будет достигнута. Если штурм провалится, отступление разрешается только ночью", — говорится в отчете украинской разведки.

Использование заключенных позволяло вагнеровцам, с одной стороны, обеспечить необходимую массовость для проведения нескольких волн атак. С другой — сберечь грамотный костяк из числа бывших кадровых военных, объясняет Кранни-Эванс.

"Эта тактика ЧВК "Вагнер" приводила к двум результатам. Во-первых, так они истощали силы украинских военных, а во-вторых, заставляли ВСУ чаще расходовать боеприпасы, которых и так всегда недостаточно", — отмечает военный эксперт.

Методичность работы штурмовых групп обеспечивалась за счет железной дисциплины. Поддерживали ее жесткими методами. "Штурмовые группы не отступают без команды… Несанкционированный отход отряда или отступление без получения ранения карается расстрелом на месте", — отмечалось в отчете украинской разведки от декабря 2022 года, с которым удалось ознакомиться CNN.

Как они погибали

"Би-би-си" и "Медиазона" выяснили, что выжить удалось в первую очередь тем заключенным, которых отправляли на фронт летом и осенью 2022 года. Те, кто уехал на войну позже, погибали значительно чаще.

Летом 2022 года "Вагнер" вел бои местного значения за населенные пункты близ Бахмута. К августу россияне смогли занять восточные окраины Соледара. Но на этом наступление застопорилось.

Число погибших заключенных начинает резко расти с 12 сентября 2022 года: если до этого погибало 25-35 осужденных в неделю, то с 12 сентября — уже по 50.

Российские пропагандисты утверждали, что именно 12 сентября военные подошли к Бахмуту и даже заняли промзону города, а ВСУ предприняли контратаку и попытались накрыть вагнеровцев артиллерийским огнем. Конечно, пропагандисты тогда уверяли, что те попытки были безуспешными, но резкий рост числа потерь говорит об обратном.

"Высокий уровень потерь среди заключенных объясняется тем, что они были недостаточно обучены и к ним относились как к расходному материалу, — объясняет военный эксперт Джек Уотлинг. — Потери вагнеровцев были наиболее высокими в те периоды наступления, когда оборонительные позиции Украины были наиболее подготовленными и россияне не имели каких-либо преимуществ на местности".

В тот же период Пригожин сделал несколько нетипичных для себя шагов: появлялся на видео, демонстрируя сразу три звезды Героя, впервые напрямую признавался, что "Вагнер" принадлежит ему. Тогда же появилось видео, на котором он вербует заключенных в колонии. Эксперты видели в этом не только желание Пригожина подчеркнуть свою значимость, но и решить некоторые актуальные на тот момент вопросы, например, получить дополнительные полномочия по набору осужденных.

Активнее начинают работать и вербовщики "Вагнера". В сентябре 2022 года они приезжают в саратовскую ИК-7. Вместе с другими заключенными на плацу рекрутеров слушает и Иван Чигин, отбывающий 15 лет за попытку сжечь человека заживо.

В конце декабря 2017 года Чигин пришел в гости к знакомому в соседнюю деревню. Там компания из четырех человек уже вовсю отмечала приближение Нового года. Сначала пили водку, потом один из гостей вышел из дома и вернулся с бутылкой самогона, сказав, что это чистый спирт.

Как потом объяснял на допросе Чигин, в какой-то момент он решил проверить, правда ли, что они пьют чистый спирт. Он повалил гостя на пол, пнул его несколько раз, а потом облил жидкостью из принесенной бутылки и поджег. Убедившись, что облитый спиртом знакомый и правда горит, Чигин ушел. К утру человек был мертв.

В сентябре 2022 года Чигин вместе с еще 115 заключенными ИК-7 подписал контракт с ЧВК "Вагнер" и поехал в Украину. Из этой "партии" на фронте погибли 32 человека — то есть почти каждый четвертый. Погиб и Чигин.

"Аморально, но эффективно"

Осенью 2022 года Бахмут хоть и оставался эпицентром военных действий, но действия эти носили скорее позиционный характер. Артобстрелы не прекращались, штурмы велись часто, но небольшими группами, при этом гибли сотни человек, а ни одна из сторон не могла похвастаться заметными успехами.

В те месяцы основатель ЧВК "Вагнер" оправдывался, что даже 100 и 200 метров в день являются "существенным продвижением", но военные эксперты склонны были называть происходящее провалом вагнеровцев.

С середины ноября еженедельные потери ЧВК не опускались ниже 400 человек. И 90% из них приходились на заключенных.

В декабре "Вагнеру" удалось преодолеть промышленную зону на востоке города и дойти до жилых районов, а заодно — захватить села, открывшие наемникам путь на Соледар, важный пригород Бахмута. К концу декабря "Вагнер" потерял почти 7500 человек убитыми.

В январе 2023 года Пригожин и его командиры усиливают натиск: "Вагнер" идет вперед, теряя сотни людей ежедневно — большинство из них погибает, пытаясь взять Соледар.

В тот момент ЧВК продолжает вербовку заключенных и отправляет на фронт партию вчерашних осужденных из ИК-1 Кировской области — всего 51. Из них выжило меньше половины: 26 человек погибли в течение двух месяцев.

Судя по нашим данным, в большинстве наборов заключенных, которых вербовали в течение января, выживаемость составляла уже 50%, а не 75% как в летних и осенних.

29 января Пригожин рапортует о захвате деревни Благодатное к северу от Бахмута — за неделю штурма он теряет 1002 человека. Это примерно по восемь трупов на каждого жителя деревни (по довоенным данным). 96% погибших "Вагнера" в этот период были заключенными.

"Честно скажу. Это гениально. Жестокая, аморальная, но эффективная тактика. Она сработала", — так оценил украинский военный, оборонявший Бахмут, свой опыт столкновения с волновыми атаками заключенных-вагнеровцев.

При этом уровень потерь наемников, завербовавшихся "с воли", оставался стабильно невысоким вплоть до марта 2023 года: в среднем гибли 40-50 человек в неделю.

"Первые вербовки заключенных были направлены на то, чтобы привлечь на фронт осужденных с военным опытом. Отношение к ним не отличалось от отношения к другим военнослужащим. Но позже заключенных стали набирать в качестве расходного материала. Их стали по-другому использовать на поле боя, и это в итоге привело к неравенству в соотношении потерь [между двумя категориями наемников]", — говорит Уотлинг.

Позднее ​​Пригожин признавал, что после захвата Бахмута "Вагнер" потерял боевой потенциал, поэтому наемники были выведены с фронта для передышки и доукомплектования.

Но "Бахмутская мясорубка" дорого обошлась и России, и Украине, отмечает военный эксперт Джек Уотлинг: "Украинцам удалось вынудить Россию потратить огромные силы на захват Бахмута. ВСУ при этом понесли гораздо меньшие потери. Но это были существенно более опытные военнослужащие, чем их оппоненты. Получается, что в битве за Бахмут Украина потеряла больше опытных бойцов, чем Россия".

При этом захват Бахмута был значимым событием не только с политической точки зрения. Его значение в условиях текущего наступления России только растет.

Эксперт добавляет: "Закрепившись в Бахмуте, Россия впоследствии смогла беспрепятственно продвигаться к Часову Яру, который является гораздо более важной целью. Как только и этот населенный пункт будет захвачен, Россия сможет угрожать ключевым логистическим узлам украинской обороны в Донбассе".

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