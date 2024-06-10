На оружейном заводе в городе Скаржиско-Каменна, расположенном на полпути между Варшавой и Краковом, произошел взрыв. Об этом сообщает Polsat со ссылкой на заявление местной полиции.

Взрыв произошел в одном из складских помещений топливного ракетного цеха. В тот момент внутри находились трое сотрудников, двое из них смогли эвакуироваться. Еще один, 59-летний мужчина, погиб.

На этом заводе уже происходили взрывы, напоминает Gazeta Wyborcza. Это произошло в апреле и сентябре 2021 года, в каждом из происшествий погибли по одному сотруднику предприятия. В обоих случаях причиной взрывов было названо нарушение техники безопасности.

Как отмечают "Важные истории", MESKO производит в том числе зенитно-ракетные комплексы Piorun, используемые украинскими военными при отражении российского вторжения. С помощью этого вооружения ВСУ сбивают дроны и другие воздушные цели.

Газета Financial Times в мае писала, что, по оценкам европейских разведок, Кремль может в ближайшие недели организовывать диверсии в разных странах ЕС, в том числе взрывы и поджоги.

Ранее польские власти задержали более 10 человек по подозрению в саботаже по заказу российских спецслужб. Арестованных обвиняют в попытках совершить поджог нескольких предприятий и складов в разных частях страны.

На прошлой неделе загорелся нефтяной резервуар на севере Таллина. Эстонские власти не обнаружили в инциденте признаков диверсии — по предварительным данным, причиной возгорания стало неаккуратное обращение с открытым огнем при проведении работ.

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