Двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, утверждает российское государственное информагентство РИА "Новости" со ссылкой на осведомленный источник.

"Они избрали "классический" путь — вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи", — рассказал собеседник агентства, работающий на космодроме.

По словам источника, по дороге одному из французов "стало плохо", и второй, не сумев помочь спутнику на месте, отправился за подмогой. "Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания", — говорит собеседник РИА "Новости".

Других подробностей в публикации информагентства не приводится. На момент публикации новости посольства Франции в России и Казахстане не комментировали эти сообщения.

Позднее агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что французские туристы не пытались попасть на территорию космодрома. "Они фотографировали здания в степи, но одному из них стало плохо, а второй турист пошел просить помощь на КПП, однако, помочь не успели", — утверждает собеседник агентства.

Расположенный в Казахстане космодром Байконур используется Россией на условиях долгосрочной аренды. Как отмечает "Медуза", температура воздуха в этом районе в начале месяца превышала 30 градусов по Цельсию.

Хотя Байконур — режимный объект, экстремальные туристы регулярно пытаются попасть на космодром без оформления разрешения на посещение. Так, в мае 2022 года Роскосмос сообщил о задержании на Байконуре британского блогера Рича Бенджамина и сопровождавшей его гражданки Беларуси Алины Целюпы. По словам Бенджамина, его отпустили спустя несколько часов и выписали штраф.

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