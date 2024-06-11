Канцлер Германии Олаф Шольц на проходящей в Берлине конференции по восстановлению Украины заявил, что его страна "в ближайшие недели и месяцы" передаст Киеву новые средства ПВО, в том числе одну систему Patriot.

"Самая общая потребность украинской армии сейчас — это боеприпасы, оружие, особенно системы ПВО. Поэтому в течение ближайших недель и месяцев мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы", — цитирует Шольца издание "Украинская правда".

Выступая на открытии конференции, канцлер призвал другие государства поддержать инициативу по усилению украинской ПВО "всем, чем они могут". Шольц также выразил надежду, что Украина сможет "победить российский империализм".

В феврале министры обороны Германии и Франции объявили о создании "коалиции возможностей" для укрепления противовоздушной обороны Украины. Участники инициативы взяли на себя обязательства по поиску в разных странах средств ПВО, которые можно было бы передать Киеву.

Возможность предоставления Украине дополнительных систем Patriot сейчас рассматривают и другие страны, в частности США и Румыния. Власти Италии уже объявили о намерении передать для защиты мирных жителей систему SAMP/T.

Ранее президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к западным партнерам с просьбой отправить в Украину дополнительные средства ПВО, которые помогут защитить гражданское население и объекты критической инфраструктуры.

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