В ночь на среду, 12 июня, российские войска нанесли по Киеву массированный воздушный удар, применив различные типы вооружения - крылатые ракеты, беспилотники, по предварительным данным, также были задействованы баллистические ракеты. Об этом сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация (КГВА).

По данным столичных властей, с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по городу были выпущены крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55. "Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА", - говорится в сообщении.

По словам главы КГВА Сергея Попко, воздушная тревога в Киеве продолжалась около двух часов. Он уточнил, что силами и средствами ПВО были уничтожены все воздушные цели.

Разрушений и пострадавших не зафиксировано

Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщила, что потерпевших и разрушений после ночной воздушной атаки нет.

Польские военные и союзники в связи с российской атакой подняли в небо самолеты, сообщило оперативное командование ВС Польши. "Сегодня ночью мы наблюдаем активность дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами типа Shahed по объектам, расположенным, в частности, на западе украинской территории, - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. - Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, оперативное командование ВС Польши постоянно следит за ситуацией".

❗️Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych statków powietrznych.



Dzisiejszej nocy obserwujemy aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu… pic.twitter.com/m8iO9u8nHP — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) June 12, 2024

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !