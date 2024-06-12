Президент США Джо Байден одобрил передачу Украине дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских военных и чиновников.

По словам собеседников издания, Байден принял это решение на прошлой неделе после серии встреч и обсуждений на высшем уровне. Ожидается, что новая система ПВО будет доставлена в Украину из Польши, ее смогут развернуть уже "в ближайшие несколько дней".

Как отмечает NYT, Patriot — одна из самых дефицитных систем в американском арсенале. В ходе обсуждений американские чиновники спорили о том, как помочь Украине защитить себя от российских ударов, при этом не снизив боеспособность самих США.

"Представители администрации надеются, что развертывание еще одной американской системы Patriot подтолкнет союзников сделать то же самое", — пишет газета.

Накануне о передаче Украине дополнительной системы Patriot объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Другие европейские страны обязались профинансировать закупку снарядов для установок ПВО. Власти Италии намерены передать Киеву систему противовоздушной обороны SAMP/T.

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