Главы государств и правительств ЕС близки к соглашению о кандидатах на должности главы Еврокомиссии, спикера Европарламента, главы Европейского совета и Верховного представителя по международным делам и политике безопасности. Об этом пишет Politico со ссылкой на восьмерых европейских чиновников и дипломатов.

Ожидается, что лидеры стран ЕС формально одобрят список кандидатов на встрече 17 июня, а окончательно утвердят их на саммите в конце месяца. Источники Politico предупреждают, что до этого момента ситуация еще может измениться.

По данным собеседников издания, свои должности с большой вероятностью сохранят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из Германии и спикер Европарламента мальтийка Роберта Метсола. Обе они представляют Европейскую народную партию (EPP), у которой по итогам выборов будет крупнейшая фракция в ЕП (186 мест из 720). Кандидатуру Метсолы при этом утверждают непосредственно депутаты, а не лидеры Евросоюза.

На смену бельгийцу Шарлю Мишелю во главе Европейского совета, ожидают в Брюсселе, придет Антониу Кошта, до недавнего времени занимавший пост премьер-министра Португалии. Политик представляет социал-демократов — вторую по величине фракцию в Европарламенте (135 депутатов), также входящую в коалицию. Как пишет Politico, у Кошты хорошие отношения и с фон дер Ляйен, и с неформальным лидером европейских либералов, президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Помешать ему могут проблемы на родине — в ноябре прошлого года Кошта покинул должность главы правительства, которую занимал девять лет, из-за подозрений в коррупции. За прошедшие восемь месяцев португальская прокуратура так и не предъявила экс-премьеру никаких обвинений и не раскрыла подробности дела, но расследование продолжается. Это может вызвать противодействие в первую очередь северных стран, которые в этой ситуации склонны поддержать кандидатуру датского премьер-министра Метте Фредриксен.

Наименьшая определенность, утверждают источники Politico, есть по поводу нового главы европейской дипломатии. Сейчас эту должность занимает испанский социал-демократ Жозеп Боррель. Если коалиция в Евпропарламенте сохранится, то пост перейдет представителю ее третьего участника — либерального альянса Renew (79 кресел в новом созыве).

Самым вероятным кандидатом среди представителей этого политического объединения называют премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Ее назначение также позволит сбалансировать географическое распределение высших постов в ЕС, ведь три других при таком сценарии займут выходцы из Западной и Южной Европы. В свою очередь, скептики опасаются, что Каллас в случае назначения сконцентрируется на России и будет уделять недостаточное внимание другим важным для ЕС регионам, таким как Ближний Восток и Африка.

Как отмечает Politico, консенсус был достигнут "невероятно быстро", хотя обычно процесс согласования может занимать недели и месяцы. Этому способствовало как сохранение правящей коалиции по итогам выборов в Европарламент (правоцентристы, социал-демократы и либералы суммарно займут 404 из 720 кресел), так и провал пропрезидентской партии на голосовании во Франции. Это, по мнению издания, серьезно ограничило влияние Макрона на ход переговоров.

Впрочем, говорит один европейский дипломат, "в обсуждениях кандидатов на высшие должности всегда есть сюрпризы". Так, по словам источников в Европарламенте, около 10% депутатов от входящих в коалицию объединений могут не поддержать кандидатуру фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии, что может создать проблемы при ее переназначении.

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