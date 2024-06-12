Украинские военные в ночь на 12 июня нанесли ракетный удар по российским зенитно-ракетным комплексам в аннексированном Крыму, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Нанесен удар по одному зенитному ракетному дивизиону С-300 вблизи Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. Подтверждено попадание в районах целей", — говорится в заявлении ведомства.

В Генштабе ВСУ утверждают, что в результате ударов были уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. По третьему радару информация уточняется. Кроме того, украинские военные зафиксировали детонацию боекомплектов во всех трех районах размещения ракетных комплексов.

В Минобороны РФ ситуацию не комментировали. При этом российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что в городе сработала ПВО. По его словам, все ракеты были сбиты в воздухе, в основном над акваторией Черного моря. Точное число сбитых воздушных целей Развожаев не назвал, отметив лишь, что их обломки упали в районе улицы Комбрига Потапова и Юхариной балки. По данным российского чиновника, никто не пострадал.

В свою очередь украинский Telegram-канал "Крымский ветер" писал со ссылкой на очевидцев, что взрывы ночью также были слышны в Евпатории, Саках, Красноперекопске и Армянске. Кроме того, подписчики канала сообщали о работе ПВО в районе аэродрома Бельбек.

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