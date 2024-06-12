Вывод российских войск из Нагорного Карабаха, где они находились с миротворческой миссией, завершен. Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана.

По данным ведомства, российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Нагорного Карабаха вместе с вооружением и техникой. Вывод военных из региона занял примерно два месяца.

Российские миротворцы были размещены в Нагорном Карабахе осенью 2020 года в рамках реализации трехстороннего соглашения между РФ, Азербайджаном и Арменией. Этот документ завершил очередную острую фазу территориального конфликта между двумя кавказскими государствами.

Территорию Нагорного Карабаха, где жили преимущественно этнические армяне, на протяжении более 30 лет контролировали власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). В сентябре 2023 года армия Азербайджана в течение однодневной военной операции взяли регион под свой контроль. Вскоре НКР была упразднена.

Осенью прошлого года Нагорный Карабах покинуло большинство местных жителей. По оценкам армянских властей и международных организаций, в Армению из этого региона уехали около 100 тысяч человек.

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