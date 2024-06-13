Правительство Великобритании внесло в санкционный список Московскую биржу, Национальный клиринговый центр РФ и Национальный расчетный депозитарий РФ. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабинета министров.

В санкционном списке указано, что три финансовые организации "участвовали и продолжают участвовать в приобретении выгод или в получении поддержки от правительства РФ, ведя бизнес в стратегически важном для него секторе". Санкции подразумевают замораживание активов и ограничения на оказание трастовых услуг.

Всего ограничения были наложены на 35 юридических лиц, в их числе также Санкт-Петербургская биржа, компания "Ингосстрах", авиакомпания "Волга-Днепр", Тамбовский пороховой завод, подразделения компании "Новатэк" и другие организации. Кроме того, в черный список попали юрлица из Китая, Кыргызстана и Израиля, а также шесть кораблей.

Накануне санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария ввели США. После этого Мосбиржа приостановила торги в долларах и евро, а затем Центробанк РФ заморозил торги гонконгским долларом, пояснив, что эта валюта привязана к американской.

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