Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

Планируется, что в ближайшие годы многие государственные и муниципальные предприятия в Латвии станут публичными — их акции станут доступны инвесторам на бирже. Ценные бумаги наверняка заинтересуют жителей страны, большинство из которых не имеет опыта в инвестировании и, вполне вероятно, будет ориентироваться на известность компании и опыт использования ее продуктов, а не на деловую репутацию, чтение отчетов и изучение новостей о мажоритарных акционерах. Стремясь уберечь будущих новичков рынка от приобретения вместе с акциями "ценного опыта по слишком дорогой цене", Сергей Павлов делится секретами Рижской биржи и советами (в том числе адресованными латвийским властям).

Год назад российские войска захватили Бахмут (вернее, то, что от него осталось после нескольких месяцев боев). Пропаганда, впрочем, тогда говорила об "освобождении" Артёмовска — в Кремле и провластных медиа предпочитают использовать советское название города. В России тоже есть несколько населенных пунктов с таким названием, и война туда пришла не вполне обычным, но уже ставшим привычным для глубинки способом — вернувшийся с фронта бывший заключённый убил соседа. Журналист проекта "Окно" отправился в Красноярский край, чтобы увидеть, как живет таежный Артёмовск.

"Важные истории", Frontstory и OCCRP: Польский аристократ с контрактами в России

Андре Мария Жозеф Манковски — потомок польских аристократов, который в 1970-е стал работать в тогда ещё только зарождавшейся IT-индустрии. Спустя два десятилетия он основал компанию "АМТ-груп", быстро ставшую одним из лидеров на рынке интеграционных технологий в России и одновременно важным партнёром для американских технологических гигантов. Бизнес Манковски был во многом основан на госконтрактах, и после начала полномасштабного вторжения в Украину немало его заказчиков попали под санкции. Впрочем, гражданину Польши и Франции это не мешает сотрудничать с оборонными предприятиями, государственными банками и людьми из близкого круга Владимира Путина. Роман Катин и Дэниэл Флис рассказывают об этом польском предпринимателе.

Авиастроение — одна из немногих отраслей российской промышленности, где "импортозамещение" началось до того, как это слово придумали из-за санкций после аннексии Крыма. Лайнер Sukhoi Superjet впервые отправился в полет в 2011-м — несмотря на сдержанный скептицизм в отрасли и благодаря государственному давлению все больше авиакомпаний начали закупать эти машины. Репутацию самолета серьезно подорвала катастрофа, случившаяся в мае 2019-го — суперджет вскоре после вылета вернулся в московский аэропорт Шереметьево, где при заходе на аварийную посадку ударился о землю и загорелся. Погиб 41 человек. Спустя пять лет Кирилл Руков восстановил ход событий в мельчайших деталях.

Когда осенью 2022-го российские войска покидали Херсон, оккупационные власти объявили эвакуацию — жителям украинского региона, согласившимся уехать в РФ, обещали помочь с жильем. Так более 100 тысяч человек из Херсонской области оказались на Кубани, где они действительно могли получить сертификат на покупку квартиры или дома за счет бюджета. Оформить документ удалось далеко не всем — одним из-за отказа брать российское гражданство, другим из-за отсутствия прописки в Херсонской области, третьим из-за слишком подозрительных (по мнению властей Краснодарского края) поездок в Европу в прошлом. Валерия Шустваль рассказывает о том, как уехавшие из Херсона и его окрестностей украинцы столкнулись с российской бюрократией и остались ни с чем.

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