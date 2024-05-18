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Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

"Знаки препинания" и "Медиазона": Им психологически проще погибнуть за Родину

Военные — ветераны "специальной военной операции", как в России официально называют вторжение в Украину — в последние месяцы все чаще появляются среди московских бездомных. Некоторые жили на улице и раньше — поддались на призывы подписать контракт в приютах и пунктах обогрева, другие — стали бездомными, когда вернулись с фронта, пропили заработанные за убийства жителей соседней страны деньги и не смогли вернуться к мирной жизни. Аня Шагова поговорила с оказавшимися на улице военными и с представителями благотворительных организаций, которые помогают бездомным.

"Люди Байкала": Братский народ

Ильдар и Антон Батраков (им сейчас 32 и 28 лет соответственно) выросли в детском доме в Чувашии — мать их воспитанием не занималась, отцов мальчики не знали, а взявшая детей под опеку бабушка злоупотребляла спиртным. Судьба братьев сложилась по-разному: старший стал грабителем и убийцей, получил большой срок, в колонии вступил в ЧВК "Вагнер" и уехал на фронт, был ранен, вернулся и после реабилитации опять отправился в Украину. Младшего еще в 2010-м усыновила семья из США, но спустя четыре года он вернулся в Россию, где стал участником реалити-шоу "Дом-2", но потом вновь уехал в Америку. Историю братьев Батраковых рассказывает Карина Пронина.

"Спектр": Рисованные "шпионажи" и российские "десятки"

Украинцы, сидевшие в тюрьмах на подконтрольных сепаратистам территориях по обвинению в "экстремизме" (а на самом деле за свою политическую позицию), годами ждали обмена, чтобы выехать на за пределы самопровозглашенных республик. Когда Россия в открытую пришла в Донецкую область вместе со своими законами, освобождение из тюрьмы стало еще более далекой перспективой, а порядки на зонах заметно изменились. Дмитрий Дурнев выяснил, как устроена жизнь тех, кто встретил приход "русского мира", будучи за решеткой, и тех, кого отправили отбывать наказание уже по российским законам.

"Новая газета. Европа": Бессмертный волк

До 2022 года колонны байкеров в рамках мотопробега "Москва — Берлин" каждое 9 мая приезжали к главным советским мемориалам в немецкой столице: в саду Тиргартен и в Трептов-парке. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину делать это стало, мягко говоря, нелегко, но и спустя два с лишним годам после начала самой кровопролитной за десятилетия войны в Европе представители "Ночных волков" и других мотоклубов приходят к памятникам. А вместе с ними — тысячи живущих в ФРГ выходцев из стран бывшего СССР, которые поддерживают Кремль и тоскуют по советскому прошлому. София Верба сходила на Тиргартен и Трептов и поговорила с участниками акций.

"Холод": Как остановить промышленного гиганта

В 2018 году подконтрольная китайским властям компания купила контрольный пакет одного из крупнейших в Сербии медных рудников. Еще тогда сделка вызвала недовольство жителей близлежащей деревни Кривель, которые стали жаловаться на ухудшившуюся экологическую обстановку. В итоге два десятка живущих в сербской глубинке женщин смогли побороть корпорацию — они перекрыли единственную дорогу к руднику и усадили его владельцев за стол переговоров. "Холод" рассказывает о большой победе маленькой деревни.

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