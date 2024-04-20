Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

В Одесском районе Омской области, в сотнях километров от российско-украинской границы, живут почти исключительно этнические украинцы — их предки переехали сюда больше ста лет назад. Несмотря на происхождение (и повсеместное использование украинского языка вместо русского) многие местные жители охотно поддерживают вторжение в Украину, некоторые даже уезжают из Сибири на фронт. Сергей и Анастасия Гордиенко стали в Одесском районе изгоями — они смотрели расследования Навального и выступают против войны, за что на супругов даже завели дела. Марина-Майя Говзман поговорила с самими Гордиенко и их соседями, чтобы узнать, что украинцы, живущие так далеко от исторической родины, думают о идущей больше двух лет полномасштабной войне.

Уже больше двух лет в здании бывшего берлинского аэропорта Тегель работает крупнейший в Германии центр по приему беженцев из Украины, где живут несколько тысяч человек. 12 марта в этом лагере временного содержания произошел крупный пожар — жертв удалось избежать, но происшествие вернуло внимание ко всем проблемам, скопившимся вокруг помощи украинцам в ФРГ. Вместо нескольких недель люди проводят в этом огромном общежитии многие месяцы, бюрократические процессы устроены запутанно, а переехать в другой город или хотя бы на съемную квартиру по закону уже нельзя. Чиновники говорят, что понимают все сложности, но напоминают о перегруженности системы социальной защиты. Зинаида Орлова съездила в Тегель и поговорила с его жителями — о жизни до и после пожара.

Самый простой способ узнать что-либо об известном человеке — посмотреть страницу о нем в Википедии. Поскольку ее основной принцип — возможность написания и редактирования статей для всех, на сайте крупнейшей в мире онлайн-энциклопедии постоянно происходят “войны правок”: представители артистов, политиков и бизнесменов несмотря на все усилия модераторов пытаются удалить неприглядные факты про своих заказчиков. Используют эту тактику и российские олигархи. Юлия Старостина рассказывает, кто и как пытается обелить свою репутацию через редактирование или удаление статей в “Википедии” и сколько это может стоить (спойлер: от нескольких тысяч рублей до нескольких тысяч долларов).

В марте прошлого года жительница одного из городов на юге России нашла в мусорном баке младенца, обернутого в плед. Полиция по камерам наблюдения отследила девушку, которая выбросила новорожденного ребенка — ею оказалась беженка из Украины. Когда против нее возбудили уголовное дело, девушке назначили адвоката. Своей защитнице украинка призналась: забеременела она после изнасилования российским военным. Это лишь одна из историй, которые Ирине Кравцовой рассказали пережившие надругательства беженки из разных городов Украины и их знакомые.

Заключенные из российских колоний появились на фронте летом 2022-го, когда ЧВК “Вагнер” начала вербовку на зонах: полгода на войне предлагалось обменять на помилование и щедрую по меркам провинции зарплату. С февраля 2023 года возможность вербовать осужденных перешла от группировки Евгения Пригожина к министерству обороны РФ — размер вознаграждения вырос, появились льготы от государства, но контракт стал по сути бессрочным. На основании поименной базы российских потерь в ходе полномасштабного вторжения, которую “Русская служба BBC” составляет совместно с “Медиазоной”, Ольга Ившина выяснила, каковы шансы заключенного вернуться с фронта живым и как этих людей используют российские командиры.

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