Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

Уже 10 лет американские дипломаты, чиновники, разведчики и их родственники по всему миру сталкиваются с загадочным явлением, получившим название "гаванский синдром". Людей как будто парализует удар невидимой силы, последствия которого — вроде потери концентрации, проблем со слухом и постоянных мигреней — остаются на всю жизнь. Официальные расследования не смогли выявить тех, кто стоял за этими атаками. Роман Доброхотов, Майкл Вайс и Христо Грозев выяснили, что время и места нападений совпадают с графиком поездок сотрудников Главного разведывательного управления РФ, а двух спецслужбистов даже опознали жертвы неизвестного оружия.

"Важные истории" и "Вёрстка": Хочу дамой

Ещё до начала полномасштабного российского вторжения воспитанников детских домов и интернатов начали вывозить из Донбасса в Россию. Власти РФ об их судьбе не отчитываются, власти Украины — не владеют полной информацией с 2014 года. Катя Бонч-Осмоловская и Анна Рыжкова попытались найти этих детей в российской сиротской базе. Журналистки обнаружили почти 300 подходящих анкет, подтвердили личность детей и поговорили с несколькими из них об эвакуации, взаимодействии со сверстниками и общении с потенциальными приемными родителями.

Ещё несколько лет назад Ярослав Дронов был известен разве что преданным фанатам телевизионных вокальных конкурсов вроде "Голоса", где судьи высоко оценили талант исполнителя, и организаторам не самых шикарных московских корпоративов. После начала полномасштабного вторжения в Украину певец (уже под псевдонимом SHAMAN) стал главным "патриотическим" артистом России военного времени, который собирает стадионы и выступает на провластных митингах на Красной площади. Не последнюю роль в столь стремительном успехе сыграла жена Дронова, пиарщица Елена Мартынова. Светлана Рейтер и Кристина Сафонова рассказывают о том, как женщина, которая очень хотела сделать мужа популярным, использовала для этого свои бизнес-навыки и связи.

Игорь Габайдуллин много лет работал тренером по каратэ в Санкт-Петербурге и занимался боевыми искусствами с несколькими поколениями подростков. За "патриотическое воспитание" молодежи он получил многочисленные награды от города и государства, также мужчина дважды избирался муниципальным депутатом от правящей партии "Единая Россия". С прошлого августа Губайдуллин находится в СИЗО по обвинению в растлении несовершеннолетних. Маша Морозова поговорила с жертвами, коллегами и начальниками тренера — и рассказывает историю о том, как лояльность властям помогли подозреваемому в педофилии не просто годами избегать ответственности, но и стать частью петербургской элиты.

Ответственность за теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", жертвами которого стали более 140 человек, взяло на себя "Исламское государство" — сразу несколько связанных с группировкой ресурсов опубликовали соответствующие заявления и даже видео, снятое одним из напавших на концертный зал. Спустя несколько дней, несмотря на голословные заявления о причастности Украины, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал владельца Telegram Павла Дурова обратить внимание, что платформа "все больше становится инструментом в руках террористов". Исламовед Абдулла Ринат Мухаметов вместе с коллегами разобрался, как работает пропаганда ИГ в популярном мессенджере.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!