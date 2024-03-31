Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По выходным мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

Свидетельства выживших в "Крокусе"

Вечером в пятницу, 22 марта, больше шести тысяч зрителей пришли на концерт группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле" — огромном зале на границе Москвы и Подмосковья. Вскоре туда ворвались террористы, они открыли стрельбу по безоружным людям и подожгли здание. Жертвами теракта стали, по последним данным, 144 человека, еще 551 получил ранения. Журналисты поговорили с теми, кто смог выжить в тот вечер — свидетельства очевидцев опубликовали "Берег", "Важные истории", "Русская служба BBC", "Холод", Msk1 и другие издания.

Одно из главных событий конца прошлого года в России — "полуголая вечеринка", организованная блогером и телеведущей Настей Ивлеевой. Z-каналы и государственная пропаганда заклеймили участников мероприятия, среди которых были звезды первой величины вроде Филиппа Киркорова, Димы Билана и Лолиты, в аморальности — чтобы "искупить грехи", артисты начали записывать видео с извинениями, ездить на Донбасс и обещать тратить деньги на благотворительность. Похожий подход начали применять и в отношении рядовых россиян — силовики в разных городах страны теперь особенно рьяно проверяют мероприятия в ночных клубах, нередко опираясь на доносы. Лола Романова пообщалась с организаторами эротических вечеринок в разных городах РФ и выяснила: "борьба с развратом" теперь идет по всей стране.

Российские власти неустанно твердят, что жители оккупированных территорий Украины абсолютно поддерживают Кремль, и предпочитают не говорить о действующем там движении сопротивления. В него входят и активистки из группы "Зла Мавка", которая появилась в Мелитополе чуть более года назад. Участницы движения устраивают акции почти во всех крупных городах в оккупированной части Украины несмотря на почти тотальный контроль со стороны российских силовиков — но не готовы идти на убийства захватчиков и коллаборантов. Катя Александр расспросила активисток о том, как за последний год изменилась их жизнь, как организован их протест и какие у него есть ограничения.

В 2021 году Ольгу Токарчук задержали белорусские силовики. Девушке предъявили обвинение по трем политическим статьям местного Уголовного кодекса и отправили в СИЗО. Отсидев полтора года, Ольга вышла на свободу и, в отличие от других жертв белорусских репрессий, осталась в родном Жодино. В январе 2024-го силовики пришли за мамой активистки — ее обвинили в том, что женщина носила дочери передачи в тюрьму (власти расценили это как "содействие экстремистской деятельности"). Ирина Халип рассказывает историю матери и дочери, пострадавших от режима Лукашенко.

В сентябре 2022 года программистка и активистка Екатерина Минеева участвовала в выборах муниципальных депутатов в Москве. Раньше оппозиционно настроенные горожане, баллотировавшиеся на юго-западе российской столицы, имели все шансы избраться в местные советы, но во время полномасштабной войны в Украине это стало почти невозможно. Минеева запомнилась единомышленникам тем, как она даже в самые темные времена сочетала (и в кампании, и в жизни) бескомпромиссность и легкость. На следующий день после гибели в колонии Алексея Навального девушка позвала друзей в гости — помянуть главного оппозиционного политика России. Вскоре она попала в больницу, где умерла спустя несколько часов после того, как гроб с телом Навального опустили в землю. Редакция "Холода" рассказывает, что известно и жизни и смерти 27-летней активистки.

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