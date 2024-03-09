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Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

"Люди Байкала": Все поняли, как надо жить, чтобы выжить


60-летняя Ольга Татарникова преподавала русский язык и литературу в Манзурке, небольшом селе в Иркутской области. Два года назад, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, педагог на примере "Преступления и наказания" рассказала ученикам, что нельзя решать конфликты насилием. На учительницу написали донос и обвинили в "дискредитации" армии; Татарникова отделалась предупреждением от прокуратуры, но вскоре уволилась из-за конфликта с руководством школы. Ольга Мутовина рассказывает историю педагога, который хотел хорошо делать свою работу, но столкнулся с цензурой и давлением.

"Верстка": Медицина в оккупации


За два года большой войны на оккупированных российскими войсками территориях Украины были разрушены сотни больниц и поликлиник, а многие медики выехали в более безопасные регионы страны. Оставшиеся врачи вместе с присланными из России коллегами работают под обстрелами. Регина Гималова поговорила с сотрудниками и пациентами больниц на оккупированных территорий о том, как сегодня там работает система здравоохранения.

"Медуза": Из российской политики — в португальскую


Двадцать лет назад программист Павел Елизаров начал заниматься политическим активизмом в России и познакомился с Алексеем Навальным и Ильей Яшиным. Потом он помогал Борису Немцову создавать движение "Солидарность" и вошел в руководство партии "Парнас", но летом 2012-го уехал из России, опасаясь срока по "болотному делу". Елизаров получил убежище в Португалии и теперь, почти двенадцать лет спустя, пытается стать депутатом местного парламента. "Медуза" поговорила с политиком о том, как он использует российский опыт на новой родине и как к его прошлому относятся португальские избиратели.

The Insider и Der Spiegel: Из мошенника в священники


Австриец Ян Марсалек на протяжении десяти лет был одним из руководителей платежной системы Wirecard. Его уволили, когда компания обанкротилась в 2020-м; тогда же Марсалека стали подозревать в присвоении принадлежавших фирме почти 2 млрд евро, которые бесследно пропали. Вскоре стало известно, что бывший топ-менеджер Wirecard, вероятно, скрывается в России и связан с местными спецслужбами. Роман Доброхотов и Христо Грозев выяснили, как именно был завербован Марсалек, какие услуги он оказывал ГРУ и ФСБ, как он связан с ЧВК "Вагнер", как он связан с малоизвестным священником из Липецка — и как помогал установить слежку за Грозевым.

"Важные истории": Жизнь продолжается, мы не должны замирать и ждать


В последние недели Одесса снова стала одной из основных целей российских обстрелов и ракетных ударов. Помимо мирных жителей и гражданской инфраструктуры в городе страдают и многочисленные старинные здания. Несмотря на войну в Одессе продолжают работать проекты, пытающиеся сохранить историческое наследие. Один из них — "1000 дверей Одессы", который восстанавливает старинные двери. Катя Александер поговорила с сооснователем этого проекта Александром Левицким о том, как и зачем он с единомышленниками занимается реставрацией под обстрелами.

Бонус — что посмотреть: хроника похорон Навального


1 марта тысячи людей приехали в московский район Марьино, где были анонсированы похороны политика Алексея Навального. Российские власти, больше 10 дней не отдававшие семье тело оппозиционера, не дали провести гражданскую панихиду — программа прощания ограничилась отпеванием в церкви, куда попали лишь считанные десятки человек. Тем не менее, за несколько часов до церемонии у храма собралась длинная очередь из желающих проститься с Навальным. О чем говорили пришедшие туда люди и что стали делать, когда поняли, что в церковь их не пустят, — в документальном фильме "Медиазоны".

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