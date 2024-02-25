Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По выходным мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

Россиян часто критикуют за то, что они не сопротивляются режиму — это обвинение часто можно услышать даже от тех, кто называет себя антипутинской оппозицией. Однако, как выяснили Екатерина Резникова и Алексей Коростелев, число осужденных в России за политические дела при Владимире Путине выше, чем при всех советских вождях кроме Сталина. За последний путинский президентский срок по уголовным и административным статьям были осуждены 116 тысяч человек. Другие находки, обнаруженные в архивных и современных статистических сборниках, — в (очень!) подробном материале на сайте "Проекта".

Юлия Загарницкая — психолог из Ирпеня. Этот киевский пригород в первые же дни большой войны принял на себя удары российской армии. Чтобы справиться с происходящим, Юлия обратилась к профессиональному опыту и начала вести дневник — описывая происходящее, человек отвлекается от собственной тревоги. В этом дневнике — первый шок и эвакуация в Польшу, возвращение домой и лечение мужа-военного, налаживание быта в новой реальности и ожидание сына с фронта. Свои записи Юлия передала журналистам, чтобы другие могли увидеть два года войны глазами обычной украинки.

Уже несколько недель украинские депутаты рассматривают новый закон о мобилизации — и сами жители страны, и кремлевские пропагандисты, и европейские эксперты активно обсуждают, будет ли Киев запрашивать депортацию на родину мужчин призывного возраста. Они (зачастую нелегально) пересекали украинскую границу все два года полномасштабной войны, счет идет как минимум на тысячи человек. Алина Михалкина рассказывает о "нелегалах", оказавшихся в Молдове: как они решились на побег, как организовали его и что планируют делать теперь.

В феврале 2022-го отец и брат Анны Махортовой уехали в командировку из Одессы на остров Змеиный. С тех пор девушка не видела своих родных — в первый же день полномасштабного вторжения россияне взяли их в плен. В январе 2023-го на фронт ушел муж Анны, он погиб. В 20 лет Анна стала вдовой. Ксения Миронова поговорила с украинкой о том, как борьба за возвращение защитников Змеиного из плена помогает ей справиться с горем.

Когда после появления сообщений о смерти Алексея Навального тысячи россиян понесли цветы к памятникам жертв политических репрессий, соцсети облетело видео, снятое в центре Петербурга — на нем пожилая женщина просила остановить гонения и войну. Эту петербурженку зовут Людмила Васильева. Ей 82 года, она ребенок блокады и многолетняя участница протестных акций. В феврале 2022 года полиция несколько раз задерживала женщину за участие в антивоенных митингах. Екатерина Баркалова поговорила с петербурженкой о военном детстве и военном настоящем.

Бонус — что посмотреть: документальный фильм памяти Дмитрия Маркова

16 февраля умер фотограф Дмитрий Марков. Он стал известен благодаря своему профилю в Instagram, куда выкладывал снятые на телефон фото о жизни в российской провинции. Одни ругали Маркова за "очернение" действительности, другие видели в его снимках всю ту боль и сострадание, которые автор испытывает к людям. Пока фотографии Маркова выставлялись в галереях по всему миру, сам он многие годы работал волонтером в Пскове, помогал воспитанникам детских домов и наркозависимым. Алексей Пивоваров, который в свое время пригласил фотографа сотрудничать с его проектом "Редакция", посвятил новый выпуск памяти Дмитрия Маркова.

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