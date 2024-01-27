Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

Кевин Лик родился в Германии и долгое время почти не говорил по-русски. В 2017 году его мать решила вернуться с сыном из Европы на родину в Адыгею — небольшую республику на юге России. Подросток быстро стал одним из лучших учеников школы и всеобщим любимцем, но в 16 лет, утверждает ФСБ РФ, решил помогать Украине — начал "осуществлять визуальное наблюдение" и фотографировать "места дислокации" российских войск. Вскоре после 18-го дня рождения юношу приговорили к четырем годам колонии по делу о госизмене, Кевин стал самым молодым осужденным по этой статье в истории страны. Ирина Новик поговорила с матерью Кевина о том, как выходцу из Германии жилось в российской глубинке, почему ее сын заинтересовал спецслужбы и как они помешали семье вернуться в Европу, чтобы посадить парня в тюрьму.

Сколько военных погибли за почти два года полномасштабной войны в Украине — неизвестно. Ни Москва, ни Киев не раскрывают данные о собственных потерях и, весьма вероятно, заметно завышают число убитых противников. В любом случае, речь идет о десятках тысяч человек. В Украине поиском и эвакуацией тел с поля боя занимается гуманитарный проект "На щите" — его еще в 2014-м создали при поддержке ВСУ. Елизавета Антонова поговорила с военнослужащим, который уже почти десять лет участвует в поисковых операциях — он рассказал, как устроена его работа, как не сойти от нее с ума и как Россия и Украина обмениваются останками убитых.

Российские власти в последнее время все активнее преследуют транслюдей, запрещая проводить операции по трансгендерному переходу, препятствуя получению новых документов и поощряя дискриминацию в обществе. Нередко таким людям приходится сталкиваться с давлением даже со стороны самых близких. Так произошло с 23-летней Адой — ее мать, узнав о трансгендерности своего ребенка, отдала ее неизвестным людям, которые вывезли Аду в удаленный дом и принялись "лечить": заставляли молиться, играть в футбол и даже кастрировать борова. За попытки побега "пациентку" избивали, а в еду подсыпали нейролептики. Аде все-таки удалось вырваться, свою историю она рассказала журналистам "Холода".

После начала полномасштабного вторжения в Украину российские музеи провели уже десятки выставок в память о погибших на фронте военных. Тысячи их личных вещей и "трофеев" попали в музейные фонды: от касок и шевронов до трусов и зубных щеток. Как минимум часть выставок прошла по разработанной в Москве "методичке", которая призвана унифицировать сохранение памяти о "специальной военной операции" по всей стране. Одновременно участники вторжения вывезли из оккупированных украинских городов сотни экспонатов, но их нигде не выставляют и просто держат на складах. Дмитрий Швец рассказывает, как еще не закончившаяся война против Украины уже попала в российские музеи.

Уже почти год власти российских регионов активно рекламируют службу по контракту — на билбордах и баннерах согласившимся отправиться воевать в Украину обещают огромные по местным меркам деньги и многочисленные льготы. По словам президента РФ Владимира Путина, за 2023 год договор с министерством обороны подписали почти полмиллиона человек. Однако рекламная кампания проходит и в интернете, ее организует министерство цифрового развития вместе с крупнейшими IT-компаниями вроде "Яндекса" и VK. Егор Феоктистов проанализировал такие онлайн-объявления, подсчитал возможные охваты и выяснил, как российским властям удается за них ничего не платить сайтам и соцсетям.

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