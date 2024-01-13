Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

Хотя вот уже почти два года для большинства россиян вторжение в Украину — что-то далекое и не очень отражающееся на их жизни, в приговорах российских судов в качестве мотивов преступлений все чаще мелькают "политические и идеологические разногласия из-за проводимой РФ специальной военной операции". Разногласия из-за войны приводят к поножовщине, стрельбе и избиениям, нередко — с летальным исходом. Юрий Георгиев изучил десятки таких дел и рассказывает, как жители разных российских городов и сел на кухнях, в гаражах и на улицах убивают и калечат родственников и знакомых, потому что у них другие взгляды на происходящее в соседней стране.

Хотя основной удар боевиков ХАМАС, в октябре прошлого года напавших на Израиль, пришелся на граничащие с сектором Газа южные и западные районы страны, на севере еврейского государства уже два месяца тоже неспокойно — города и кибуцы подвергаются регулярным обстрелам со стороны базирующейся в Ливане группировки "Хезболла". Власти эвакуировали из региона более 70 тысяч жителей, но многие — вынужденно или принципиально — остались. Население самого северного города Израиля, Кирьят-Шмона, где до нападения ХАМАС жили 25 тысяч человек, сократилось в десять раз. Эдуард Докс съездил туда, чтобы поговорить с местными о том, как они провели последние недели.

В России с 2010 года существует сообщество матерей, поддерживающих своих ЛГБТ-детей. Его участницы обсуждали общие проблемы и делились личными переживаниями, вместе с сыновьями и дочерями ходили на митинги против гомофобных законов и на фестивали квир-кино. На этой неделе вступило в силу решение Верховного суда РФ о признании несуществующего "международного движения ЛГБТ" экстремистской организацией, и теперь эти женщины в глазах государства стали преступницами. Катя Шаповалова поговорила с матерями-активистками о том, как они приняли каминг-аут детей, как вместе боролись за их счастливую и безопасную жизнь и почему к сообществу так и не присоединился ни один отец.

Алла Сенченко пошла на службу в украинскую армию еще до полномасштабного вторжения, ее контракт закончился в 2021-м. Когда началась большая война, женщину мобилизовали — сначала она служила в теробороне Луцка, затем ее подразделение перевели на восток страны. В конце мая 2022 года Аллу и двух ее сослуживцев взяли в плен, мужчин застрелили на месте. Домой военнослужащая вернулась только в феврале следующего года после нескольких месяцев допросов, пыток и издевательств. Монолог Аллы о том времени записала Катя Александер.

После активизации массированных ударов армии РФ по украинским городам в конце прошлого года под обстрелы все чаще стал попадать российский Белгород. Крупнейшая такая атака состоялась 30 декабря — тогда погибли 25 человек, более 100 пострадали. Губернатор области объявил о начале эвакуации для всех желающих, но некоторые жители решили уехать, не дожидаясь помощи от властей. Кооператив независимых журналистов "Берег" поговорил с тремя белгородцами о том, как война напомнила горожанам, что она совсем близко, и как они приняли решение покинуть приграничный город.

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Уже много лет не покидающий свой пост лидер, который прошел путь от (по крайней мере, на словах) либерала до консерватора-популиста. Резко возросшая роль церкви, разговоры о великом прошлом, скупленная государством пресса и "обнуленная" Конституция. Нескончаемая борьба с ЛГБТ, поиск следов Сороса в образовании, нападки на Брюссель и обвинение во всех бедах "пятой колонны". Наконец, претензии к Украине и уверенность в ее скором поражении. У Венгрии при Викторе Орбане, кажется, слишком много общего с путинской Россией, чтобы однажды не стать ее реинкарнацией внутри ЕС. Константин Гольденцвайг отправился в Будапешт, чтобы понять: почему несмотря на десятилетия, проведенные под контролем СССР, страна стала главным партнером Кремля в Европе, как далеко Венгрия будет идти по этому пути и почему он все заманчивее для других стран.

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